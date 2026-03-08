ABD ve İsrail’e ölüm sloganları atıldı, Irak Parlamentosu’nda kavga çıktı!

Irak Parlamentosu dün gece Irak’taki durum ve bölgedeki son gelişmeleri görüşmek amacıyla üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla toplandı.

Toplantı sırasında Irak’taki silahlı gruplara yakın bazı milletvekilleri fırsatı değerlendirerek ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Ayrıca yaklaşık bir haftadır Kürdistan Bölgesi’ne ve Irak’taki bazı hedeflere drone saldırıları düzenleyen güçleri öven ifadeler kullandılar. Aynı gece Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği de roket saldırısına uğradı. Bu olayın ardından Irak hükümeti tepki gösterdi.

Toplantıda tarafların büyük bölümü Irak’ın bu savaşa sürüklenmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Ancak kısa süre sonra İran destekli Haşdi Şabi’ye yakın milletvekilleri, parlamento salonunda ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atmaya başladı ve kendilerini “İslami direniş cephesi” olarak tanımlayan güçleri övdü.

PARALI ASKERLERE ÖLÜM

Kürdistan Demokrat Partisi milletvekili Şerwan Duberdanî, toplantıya yaklaşık 220 milletvekilinin katıldığını belirterek “Sloganlar atılmaya başlandığında Sünni, Kürt ve bazı Şii milletvekilleri sessiz kaldı. Sadiqun Bloku milletvekillerinden Muhammed Ebu İsa, parlamento salonunda “Paralı askerlere ölüm… Amerika’ya ölüm… İsrail’e ölüm… Direnişe evet!” sloganları attı. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Kays el-Khazali liderliğindeki Asaib Ehl el-Hak hareketine bağlı Sadiqun fraksiyonu, Irak hükümetinden resmi bir tutum almasını istedi.

27 sandalyeye sahip Sadiqun fraksiyonu başkanı Uday Awad, yaptığı açıklamada “Bu saldırıları en sert şekilde kınıyoruz. Bu saldırıların sorumluluğu saldırganlara, ABD yönetimine ve Siyonist yapıya aittir. Büyük İran halkını selamlıyoruz. Irak hükümeti ve parlamentodan da saldırılara karşı güçlü bir resmi tutum alınması ve İran’a insani yardım koridoru açılmasını istiyoruz” dedi.

Kürdistan İslami Birlik Partisi fraksiyonunun başkanı Musenna Emin ise “Slogan atanların Haşdi Şabi’ye bağlı kişiler olduğu açık” yorumunda bulundu.

KAVGA ÇIKTI

Irak Parlamentosu’nda ayrıca Haşdi Şabi’ye yakın bir milletvekili ile hükümete yakın bir milletvekili arasında kavga çıktı. Haşdi Şabi’ye yakın “Abşir Ya Irak” fraksiyonu üyesi Mustafa Sened ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye bağlı İmar ve Kalkınma fraksiyonu başkanı Beha el-Araci arasında arbede yaşandı. Sened, Sudani hükümetinin mevcut bölgesel gelişmeler karşısında net bir tutum sergilemediğini söyleyerek Araci’ye fiziki saldırıda bulundu.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed el-Halbusi ise Sened’in parlamentodaki toplantılara katılmasını özür dileyene kadar yasakladı.

ABD SADDAM’I DEVİRMESEYDİ ŞİMDİ NEREDEYDİNİZ

Eski ABD Bağdat Büyükelçisi Zalmay Halilzad da Iraklı milletvekillerine yönelik sert bir mesaj yayımladı. Halilzad sosyal medya platformu X’te yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Irak Parlamentosu’ndan bir görüntü yayımlandı; bazı milletvekilleri ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağırıyor. Eğer Amerika 2003 yılında Saddam Hüseyin’i devirmeseydi, bugün bu kişiler nerede olurdu?”