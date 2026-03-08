EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğunun görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakalar, TŞOF tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır." denildi.

APP PLAKALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

APP (standart dışı) plaka kullanımı durumunda plaka değişimi veya yeniden basım gerektiği belirtilerek, "Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin, polis veya jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması, noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması, TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

SON TARİH: 1 NİSAN

TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumunda araç sahiplerinin noterden plaka basım talep belgesi alarak, TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir. Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler, 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır." denildi.

UZUN PLAKA DEĞİŞİM KUYRUKLARI OLUŞTU

Kalın puntolu ve yasa dışı olarak kullanılan APP plakalara yönelik cezaların artırılmasının ardından sürücüler harekete geçmişti. Yeni düzenlemeyle APP plakalı araç kullananlara ilk tespitte 140 bin TL, ikinci kez yakalananlara ise 280 bin TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar trafikten men edilebiliyor. Cezaları duyan sürücüler plakalarını değiştirmek için şoförler odalarına akın etti ve uzun kuyruklar oluştu.

APP PLAKANIN 280 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Standart dışı plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da söz konusu olabiliyor. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezanın 280 bin TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu durumda sürücü belgesinin daha uzun süreyle alınması ve hukuki süreçlerin devreye girmesi ihtimali bulunuyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi kapsamında 2 ila 5 yıl hapis cezası riski bulunuyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka olarak bilinen plakalar, standart ölçü ve yazı karakterleri dışında basılan ve resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar olarak tanımlanıyor. Bu plakalar genellikle daha kalın ve farklı fontlarla hazırlandığı için estetik amaçla tercih ediliyor.

Kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar, farklı bir hukuki duruma sahip. Kanunun 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, plakaların yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması durumunda hukuken geçersiz kabul ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre bu tür plakalar resmi standartlara uygun kabul edilmiyor. Bu nedenle kullanımının tespit edilmesi halinde sürücüler hakkında idari yaptırım uygulanabiliyor.