Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. KKTC’de seçime katılım oranı KKTC YSK tarafından yüzde 46.88 olarak. açıklandı. Demokratik hakkını kullanan KKTC’li vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. YKS, seçim yasaklarını 19:00’da kaldıracağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. KKTC halkı, ülkeyi 5 yıllığına yönetecek olan cumhurbaşkanını seçmek için sabah saat 08:00’da başlayan oy kullanma işlemini 18:00 da sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmenleri cumhurbaşkanlığı seçiminin yanında yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasına ilişkin anayasa değişikliği için de oy kullandı. KKTC’de 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oyunu kullandı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile anayasa değişikliği hak oylaması sonuçlarını saat. 22:00’ye kadar açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile mevcut Başbakan Ersin Tatar’ın da arasında bulunduğu 11 aday yarışıyor. Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da yarışıyor.

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi

KKTC cumhurbaşkanı adayları ise şunlar oldu: Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.

Kıbrıs’ta seçimi kim kazandı?

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son dakika. KKTC'de seçim yasaklarının kaldırılmasından sonra KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları buradan takip edebilirsiniz.

KKTC Cumhurbaşkanları

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat

Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu