Kıbrıs Türkünün Acı Hikayesi Beyaz Perdede

Kıbrıs Türklerinin 1957-1974 yılları arasında yaşadığı insan hakları ihlallerini dramatik bir dille anlatan Kıbrıs Türküsü Filmi, izleyiciyle buluşuyor. Kıbrıs Türküsü, Kıbrıs Türklerinin 1957 yılından başlayarak, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına kadar yaşadığı süreci destansı bir şekilde anlatıyor.

Filmde, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kurulması paralelinde, adadaki tüm Türklerin yaşadığı trajedi, onları sembolize eden ana karakter Ali’nin çarpıcı yaşam öyküsü üzerinden anlatıyor.

Duygusal Yolculuğa Çıkarıyor Kıbrıs Barış Harekatının öncesinde yaşananların anlatıldığı, Türk savunma sanayii ve ASELSAN’ın kuruluşuna vesile olan döneme ait sahnelerin yer aldığı film, Rum terör örgütü EOKA’nın adada şiddet kullanmaya başladığı 1957 yılında mütevazı bir hayat süren Ali’nin hayatını izleyiciyle buluşturuyor. Tutkuyla bağlı olduğu öğretmenlik mesleğini sürdürmek isteyen Ali öğretmenin Ayşe ile evlilik hayalleri, Kıbrıs Türküsü’nde izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Yönetmenliğini Naim ve İyi ki varsın Eren filmlerinin de yönetmeni Özer Feyzioğlu’nun yaptığı ve Lacivert Media yapımcılığında hayata geçirilen film, Rumların gözü dönmüşçesine yükselttiği şiddetle, hayallerini ertelemek zorunda kalan Ali’nin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Rumların saldırılarıyla mutluluk arayışını bir kenara bırakan Ali’nin vatanını ve halkını korumak üzere silaha sarılmasının anlatıldığı filmde, Kıbrıs’ta kurulan, Türkiye tarafından işler hale getirilen TMT’nin Ali’nin bilinçli bir savaşçı olmasını sağlaması, çarpıcı görüntülerle anlatılıyor.

Tarihsel Olaylara Işık Tutuyor

Dönemin diplomatik olaylarını zengin bir kronoloji içinde sunan Kıbrıs Türküsü filminde; Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi dönemin önde gelen siyasetçilerine de yer veriliyor. Enosis gibi uydurma bir ideolojiyle Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak isteyen Rumların, on yıllar süren kanlı süreçte, Ali’de vücut bulan Kıbrıs Türk’ü üzerinde açtığı derin yaraları anlatan Kıbrıs Türküsü, hem tarihsel hem de duygusal olarak oldukça güçlü bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.