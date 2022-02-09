Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan'a Ömer Çelik'ten tepki!

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CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı"nı (TMT) "illegal" bir örgüt olarak tanımlayarak, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal yarı resmi bir oluşumdu." dedi.

Ömer Çelik'ten Arslan'a cevap!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Arslan'ın TMT'yi hedef almasından sonra Twitter hesabından açıklamada bulundu. "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü’nün katliam şebekesi olan EOKA’ya karşı şanlı direnişinin odağıdır." diyen Çelik, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü’nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir.