Kıbrıs tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Orjinal haşhaşlı Kıbrıs tatlısı ve tam ölçülü tarifler

Kıbrıs Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması İçin;

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbeti İçin;

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kıbrıs Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kıbrıs tatlısı yapmak için, öncelikle şerbeti yapın çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip, soğuması için bekletin.

Keki için; yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip, karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye (ben büyük kare borcam kullandım) dökün. 160 derece fırında, 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için bekletin. Kreması için; krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine, bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi (ben ceviz serptim) serpin. Kıbrıs tatlısını, buzdolabında 2-3 saat bekletip servis yapın.

Haşhaşlı Kıbrıs Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

1/2 (yarım) su bardağı toz şeker

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ekmek kırığı ya da galeta unu

1 su bardağı hindistancevizi

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı haşhaş

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Kreması için:

1 litre süt

5 yemek kaşığı dolusu un

1 çay bardağı toz şeker

1 paket toz krem şanti

Hindistancevizi

Haşhaşlı Kıbrıs Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle şerbet için şeker ve suyu kaynatın. Şeker miktarını damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Şerbet kaynayınca vanilyayı ekleyip bir taşım daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Keki için şekeri yumurtaları çırpın. Diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış borcama karışımı dökün (ben küçük boy yuvarlak borcam kullandım, muhallebisi fazla geldi kaselere böldüm. Siz bir boy büyük borcamda ya da kapta yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız)

Önceden 160 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Kek pişince fırından çıkar çıkmaz üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlımızın alt kısmı soğurken muhallebisi için gerekli olan malzemeleri toz şanti hariç karıştırarak pişirin. Pişince içine şantiyi ekleyip mikserler 5 dakika kadar çırpın. Ardından hazırladığınız muhallebiyi tatlının üzerine dökün ve üstünü düzeltin. Hindistancevizi dökerek en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın. Dilerseniz ceviz ya da fındık kırığıyla da süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.