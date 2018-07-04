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‘Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz” dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:33
‘Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının (KTTO) davetlisi olarak KKTC’de bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde konuşan Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini istediklerini belirterek sorun çözülsün ya da çözülmesin, sosyoekonomik kalkınmanın her koşulda daha ileriye taşınması gerektiğini dile getirdi. Hükümet olarak kalkınma konusuna önem verdiklerini söyleyen Erhürman, adada 1974’e kıyasla ilerlemeler kaydedildiğini ancak arzu edilen noktaya ulaşılamadığını anlattı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:33
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. Başbakanı Tufan Erhürman
  3. Kıbrıs Türk Ticaret Odası

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