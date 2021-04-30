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Gündem Kıbrıs konusunda Cenevre’de sonuç çıkmadı! Rum tarafı bozuk plak gibi
Gündem

Kıbrıs konusunda Cenevre’de sonuç çıkmadı! Rum tarafı bozuk plak gibi

AB’nin şımarık çocuğu katil Yunanistan, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere yönelik zulmünü her geçen gün artırıyor. Yunanistan’ın uluslararası kuralları ve insan haklarını hiçe sayan yaklaşımına Batı dünyasının sessiz kalması ise ikiyüzlülüğü gözler önüne seriyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:54:00 -
Kıbrıs konusunda Cenevre’de sonuç çıkmadı! Rum tarafı bozuk plak gibi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cenevre’de garantör ülkelerin de katılımıyla 5+BM formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Toplantının Kıbrıs’ta müzakere süreci için ortak zemin bulma arayışı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Toplantıda sayın Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu güçlü şekilde dile getirdi. Tarihi bir konuşma yaptı. Kıbrıs meselesinin özünde, Rum tarafının haksızca Ada’nın tek temsilcisi olarak tanınması olduğunu taraflara izah ettik. Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği teslim edilir ve eşit statüsü tanınırsa yeni bir sürecin başlatılabileceğini vurguladık. Yeni bir müzakere sürecinin iki toplum arasında değil, artık iki devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Rum tarafı ise Kıbrıs Türklerinin eşitliğini yine koşullara bağladı. Hiçbir şey olmamış gibi 2017’de Crans Montana’da kalınan yerden devam etmek istediler” dedi.

Rum lideri ciddiye almadık

Rum lider Nikos Anastasiadis’in, dönüşümlü başkanlık ve +1 oy hakkı gibi konuları kabul edebilmesi için “Tatmin edilmesi” mesajı verdiğini de dile getiren Çavuşoğlu, “Tatmininin limitini sorduk, ona bir cevap veremedi. Bu kadar üst perdeden konuşmaya çalıştılar ama gerekli cevapları Sayın Tatar ve bizden aldılar. Crans Montana’da masayı devirenin kendisi olduğunu sanırım unutmaya ve unutturmaya çalıştı ama biz tekrar bunu hatırlattık. O toplantıya gelmeden önce verdiği belgeleri de önce inkar etmeye kalktı, fotokopisini önüne koyduğumuz zaman da ne yapacağını şaşırdı. Federasyon defterini 2017’de kapattığımızı muhataplarımıza hatırlattık. Ezcümle Güney Kıbrıs lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. Ayrıca Maraş’ın ve Ercan Havaalanı’nın BM kontrolüne, Gazimağusa Limanı’nın da AB kontrolüne verilmesini teklif etme cüretini gösterdi. Ciddiye almadığımızı yüzüne söyledik” değerlendirmesinde bulundu. 

Kıbrıs’ın anavatanla bağını koparmaya çalışıyorlar

Tatar, Türkiye ile birlikte yeni belirledikleri "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devlet" siyasetinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan, eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz" diye konuştu.

"Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir" ifadesini kullanan Tatar, bu çerçevede Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği içerisinde bir konumda, Türkiye ile bağlarının kopartılmaya çalışıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu,bir sonraki gayri resmi toplantının 2-3 ay sonrasında yine Cenevre ya da New York’ta yapılabileceğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
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