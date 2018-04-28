Kıbrıs gazisi kamyon altında kaldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kıbrıs Gazisi Ali Demirci tamir etmeye çalıştığı kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.28 Nisan 2018 Cumartesi 17:04
Ali Demirci (60) arızalanan, plakası öğrenilemeyen demir yüklü kamyonunu yol kenarına park ederek krikoyla kaldırdı.
ARIZAYI KONTROL ETMEK İSTEDİ...
Arızayı kontrol etmek için aracın altına giren Demirci, krikonun boşalması sonucu kamyonun altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Demirci'nin Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.
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