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Aktüel

Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 2 çocuk babası Mehmet Baştürk (66) mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

2020-04-29 15:52:44 -
Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 2 çocuk babası Mehmet Baştürk (66) mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesi Işıklar Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Baştürk bu sabah evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Baştürk, Işıklar Mahallesi Mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gazinin yakınları ve sevenleri katıldı.


Gazi Mehmet Baştürk için korona virüs önlemleri nedeniyle askeri tören yapılmadı.

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