0553 313 94 23

Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde düğün sırasında kaza kurşununun hedefi olan Kıbrıs gazisi davulcu yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:10
Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde düğün sırasında kaza kurşununun hedefi olan Kıbrıs gazisi davulcu yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Figani köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, bu sırada davul çalan Salih Erkılıç’ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Erkılıç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kore gazisi olduğu öğrenilen davulcunun göğsünden girip koluna saplanan kurşunun ameliyatla alınacağı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabus devam ediyor: Bir saldırı daha!
    1. Kabus devam ediyor: Bir saldırı daha!
    2. Sancaktepe'de motosikletli trafik..
    3. Yerli olarak üretildi! Yeni özelliğini..
    4. Resesyon sinyali: Bir anda 800 puan indi
    5. Çorum’da zincirleme trafik kazası: 15..
    6. Brezilya başkanı Arjantin’i..
    7. Acı bilanço açıklandı: 52 ölü, 427..
    8. Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza..
    9. Derepazarı’nda 3 bin pideli ‘Pide ve..
    10. Havaya rastgele ateş açan 3 kişi..
    11. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İstanbul..
    12. 'Süper Lig'in sürpriz yapan takımı..
    13. Donald Trump: Şi, Hong Kong sorununu..
    14. Yüzde 95'i tamamlandı! bu yıl sonu..
    15. Frank Lampard: Takımımın..
    16. Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı!..
    17. Kabul etmediler: 2 milyon kişi..
    18. Rusya açıkladı: Türkiye ile ortak..
    19. Ve sevindirici haber verildi! Doğalgaz..
    20. Rest çektiler: 2 milyon kişi..
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    ABD ile anlaşma sağlandı! Türkiye'den Suriye'ye 10 askeri üs
    ABD ile anlaşma sağlandı! Türkiye'den Suriye'ye 10 askeri üs