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Kıbrıs Gazisi Apaydın’a Milli Mücadele Madalyası

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Gazi Zeynel Apaydın’a Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:11
Kıbrıs Gazisi Apaydın’a Milli Mücadele Madalyası

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Gazi Zeynel Apaydın’a Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.


İlçede Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Gazi Zeynel Apaydın’la bir araya gelen Kaymakam Harun Kazez,Milli Mücadele Madalyası ve Beratını teslim etti. Kaymakamlıkta yapılan programda Gazi Apaydın’a Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bekir Çulcu,Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şehit ve Gaziler Birim Sorumlusu Yaprak Alpgiray eşlik etti.


Kıbrıs Barış Harekâtı’nın önemli bir kahramanlık örneği olduğunu belirten Kaymakam Harun Kazez, “Vatan aşkı ve kahramanlık ruhu aziz milletimizde her zaman var olmuştur. Bu aşk ve bu ruh tarihimizin farklı dönemlerinde ortaya çıkarak tarih sayfalarında zaferlerle yerini almıştır. Tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin vatan için mücadelesi ebediyete kadar kalbimizde,hafızalarımızda, tarih sayfalarında varlığını koruyacaktır. Bu vesileyle,vatanımızın milli birliğini, beraberliğini ve bölünmez bütünlüğünü tehdit eden unsurlara karşı mücadelede ederken şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.Gazilerimize sağlıklı, huzur içerisinde geçirecekleri ömür diliyoruz” dedi.


Kıbrıs Gazisi Zeynel Apaydın ise,Milli Mücadele Madalyasını ve Beratını büyük bir mutluluk ve onur ile aldığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:11
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