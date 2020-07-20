Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıldönümünde gaziler Akit’e konuştu: Kıbrıs’ı korumak boynumuzun borcudur

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye, Kıbrıs’taki Türkleri Rum saldırılarından kurtarmak amacıyla Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın verdiği tarihi harekât emriyle 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatarak, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını önlemişti. 46 yıl önce adaya giderek, orada huzur ortamını ve barışı sağlayan Türk ordusunda yaralanarak gazilik ünvanına erişen Avvad Budak ve Mehmet Erdoğmuş, Kıbrıs zaferini 46. yıl dönümünde Akit’e anlattılar.

“Toprağımızı savunmak boynumuzun borcudur”

Kıbrıs gazisi Şanlıurfalı Avvad Budak, “‘Mersin’de tatbikat var’ diyerek bizi sınıra götürdüler. Bu vatan hepimizin. Savunmamız gerekiyor. Kıbrıs’a geçtiğimizde anladık savaş olduğunu. Girne ile Lefkoşa arasındaki bölgeye, şafak vaktinde indirdiler bizi. 8 saat boyunca dağa tırmanarak Mücahitlerin Karakolu’na vardık. O gece karakolun güvenliğini sağlayacaktık ama tabur komutanımız, ‘Askerimin burada kalmasına izin vermem’ diyerek Şato Kalesi’ne götürdü bizi. Bizden sonra Mücahitler Karakolu, Rum askerleri tarafından basılarak, orada görev yapan bütün askerlerimiz şehit edildiler. Akşama doğru bizim destek uçakları geldi. Türk askeri hiçbir zaman savaştan korkmamıştır. Ben Türk asıllı değilim ama Osmanlı döneminden beri bu topraklardayız. Zerre korkmadık. Ölmemiz gerekiyorsa ölmeye gittik. Türk değiliz ama vatan toprakları için canımızı veririz. Türk toprakları için dilin, dinin, ırkın bir önemi yok. Düşmana geçit vermeyiz evvelallah. Bu topraklarda yaşıyorsak, buraları savunmak boynumuzun borcudur. Çatışmaların iyice ateşlendiği zamanda elimden yaralandım ama hiç umursamadım çünkü gözümün önünde kardeşlerim şehit oluyordu” şeklinde konuştu.

“O onurla yaşıyoruz”

“Allah devletimize zeval vermesin. Çok şükür madalyalarımızı da aldık” diyen gazi Mehmet Erdoğmuş da, “Benim babam da şehit oldu. O güçle gittim. ‘Babam bu vatan için şehit olduysa ben de olurum’ dedim. 46 yıldır adada huzur varsa, o gün orada şehit olan, gazi olan askerlerimizin sayesindedir. Bize ‘46 yıllık huzurun neferleri’ diyorlar. Türkiye’den Kıbrıs’a giderken aileme haber veremedim, öyle bir imkan yoktu o zamanlar. Kıbrıs’a gittiğimi ailem 3 ay sonra öğrendi. ‘Aileden önce vatan’ dedik giderken. Orada gazi olduk. Şu anda gazi kimliğim her kapıyı açıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Çok şükür madalyalarımızı da aldık. Bu onurla yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın emriyle başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtı.