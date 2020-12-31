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Medya Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimler? | Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ne?
Medya

Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimler? | Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ne?

Kıbrıs Ada Kışı ne zaman yayınlanacak? Türk aile yapısının köküne dinamit yerleştiren söz dizilerin aksine tercih ettiği her proje alkış toplayan TRT 1 bu kez ekranlara Kıbrıs Ada Kışı isimli diziyi getirecek. Bir dönem dizisi olacak Kıbrıs Ada Kışı’nın konusu, oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki, Kıbrıs Ada Kışı oyuncuları kim? | Kıbrıs Ada Kışı ne zaman yayınlanacak? | Kıbrıs Ada Kışı hangi dönemi anlatıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:10:00 -
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimler? | Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ne?

Televizyon kanalları, dijital platformlar; Türk aile yapısına uymayan, buram buram ahlaksızlık kokan yapımları ‘dizi’ adı altında ekranla getiriyor. Bu dönemde kalitesinden şaşmayan TRT, yayınlayacağı her yapımı en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Hal böyle olunca da TRT ekranlarında aile yapısına uygun, gelenek ve göreneklerin yer aldığı, dini değerlere saygı gösterilen diziler izleyiciyle buluşuyor. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Mehmetçik Kut'ül Amare, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi tarihi dizilere yer veren TRT 1 ayrıca aile yaşamını anlatan Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı gibi yapımları da ekranlara getiriyor.

Son olarak TRT 1 ekranlarında Kıbrıs Ada Kışı isimli dizinin yayınlanacağı öğrenildi. Pek çok ünlü oyuncunun yer alacağı dizinin konusu, oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Kıbrıs Ada Kışı dizisinin konusu nedir?

Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimler? | Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ne?

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin yayınlanacağını duyanlar konuyu merak etmeye başladı. Kıbrıs Ada Kışı dizisi 1964-1974 yıllarında Kıbrıs Türklerinin yaşadıkları acı olayları anlatacak.

Kıbrıs Ada Kışı dizinde yer alacak oyuncular şöyle:

Ahmet Kural

Serkan Çayoğlu

Pelin Karahan

Gülper Özdemir

Tayanç Ayaydın

Devrim Saltoğlu

Miray Akay

İbrahim Yıldız

Emre Törün

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