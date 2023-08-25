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Gündem Kibariye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a: Kurban olurum size
Gündem

Kibariye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a: Kurban olurum size

Yeniakit Publisher
2023-08-25 00:33:00 -

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Programda ünlü şarkıcı Kibariye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sevgi dolu dileklerini iletti ve "Sizi Yaradana kurban olayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22'nci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti önceki dönem ve şu anki milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurucuları, gençlik kolları ile kadın kolları üyeleri katıldı. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından salondakilere AK Parti'nin 22'nci yıl klibi izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile birlikte 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi.

'Sizi yaradana kurban olayım'

Programda ünlü şarkıcı Kibariye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sevgi dolu dileklerini iletti ve "Sizi Yaradana kurban olayım" dedi.

Müziğini Yücel Arzen'in yaptığı, "Dualar, Rüyalar, Umutlar Seninle" adlı özel hazırlanan şarkıyı, Kibariye ile ABD'li şarkıcı Della Miles ve Arzen söyledi.
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Daha sonra Kibariye söz alarak, Emine Erdoğan'a "yengecim" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’a “Kurban olurum size” diyerek, sevgisini dile getiren Kibariye, sözlerini "Yaşasın Türkiye" diyerek, tamamladı.

 

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