AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar, projelerini açıkladı.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda gerçekleşen proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan İbrahim Etem Kibar, Fatsa için gece-gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

Proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler ise, “Yeni bir toplum oluşturacağız. Üreten ve yarışan Ordu olarak tüm Türkiye’de ki illere her anlamda örnek olacağız. Her kulvarda olacağız ve yarışacağız. Hiçbir zaman eğilmeden hizmetlerimizi Ordumuz için yapacağız. Bilgimiz ve tecrübemiz ile projelerimizi yapacağız. Her anlamda üretime dayalı olarak projelerimizi gerçekleştireceğiz. Birçok önemli eseri Fatsa Belediye Başkanımızla yapacağız. Fakültemizi Evkaf Mahallesi’nde gerçekleştireceğiz. Fındıkla ilgili Bolaman Mahallemizde fındık evleri oluşturarak o bölgede fındıkları satacağız. Fındığın her çeşidini vatandaşlarımız bulabilecekler. İç fındık üretimini de bu sayede arttırmış olacağız. Ekonomide, turizmde her alanda ilimizi geliştireceğiz. Birlikte başaracağız ve bunun için ekibimizle Ordu ilimize hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar, programa katılan davetlilere Fatsa ile ilgili projelerini açıkladı.

Proje tanıtım toplantısı belediye meclis üyelerinin tanıtılması ile son buldu.