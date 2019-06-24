Kibar Holding’e Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nden iki ödül

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde, Kibar Holding’in Kocaeli’de bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sahip olduğu atıksu geri kazanım tesisi ile “25. Yıl Jüri Özel Ödülü”nün, grup şirketi Hyundai Assan da büyük ölçekli işletme kategorisinde “Çevre Ödülü”nün sahibi oldu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 25’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Kibar Holding’in Kocaeli’de bulunan ve içinde altı grup şirketinin üretim yaptığı Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sahip olduğu atıksu geri kazanım tesisi ile “25. Yıl Jüri Özel Ödülü”ne layık görülürken, grup şirketlerinden Hyundai Assan da büyük ölçekli işletme kategorisinde “Çevre Ödülü”nü almaya hak kazandı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ev sahipliğinde Wellborn Otel’inde düzenlenen törene iş dünyasından ve yerel yönetimlerden birçok kişi katılım gösterdi.

“Grup şirketlerimizin tamamında çevre alanında uzmanlaşmış departmanlar var”

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Holding olarak çevresel sürdürülebilirlik bizim her zaman üzerinde büyük bir özenle durduğumuz, çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiğimiz, öncellikli konularımızdan biri olmuştur. Bu sebeple kurulduğumuz günden bu yana tüm grup şirketlerimizle birlikte iş süreçlerimizi, ulusal ve uluslararası çevresel standartlara uygun şekilde dizayn ediyor, sadece şimdi değil, gelecekte de yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için faaliyetlerimizi büyük bir sorumlulukla yürütüyoruz” dedi.

Grup şirketlerinin tamamında çevre alanında uzmanlaşmış departmanlar bulunduğuna dikkat çeken Kayabaşı şunları söyledi: “Doğal kaynakların kullanımının azaltılması, iklim değişikliklerinde kaynaklanan risk ve fırsatlar, çevresel etkileri azaltılmış ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi konular Holding bünyemizde titizlikle yönetiliyor. Yatırımlarımızın önemli bir kısmının bulunduğu Kocaeli’nde bu yöndeki çalışmalarımızın Kocaeli Sanayi Odası tarafından da ödüllerle taktir edilmesi bizleri oldukça çok mutlu etti. Holding olarak şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çevreyle ilgili üzerimize düşen bütün sorumlulukları büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz.”