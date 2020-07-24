Kibar Holding’den bir yatırım daha

Mevsimin ilk hasadı olan domateslerin Susurluk Fabrikası’na gelişini çiftçilerle birlikte kutlayan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, müjdeli haberler verdi.

“Bu yatırım, ürün çeşitliliği, Ar-Ge ve üretim gücü, güvenilir ve hijyenik gıda üretim standartları, küresel iş yapış kültürü ve ürün kalitesiyle, dünyada söz sahibi olan Assan Foods’un küresel rekabet gücünü artıracak ve salçanın ham maddesi olan domatesin değerini daha da iyi bir yere getirecek” diyen Kibar, pandemi sürecinde de üretim ve yatırıma devam ettiklerini vurguladı.

Herkese teşekkür etti

Ali Kibar, “Çiftçilerin emeklerine, sanayi gücü ile değer katma azmindeyiz. Tüm çalışmalarımız, tüm yatırımlarımız, azmimiz ve gayretimiz, Türkiye’nin tarımına, sanayisine, ekonomisine ve insanına daha fazla değer sağlamak için. Bu zor günlerde gerekli önlemleri aldık, gıda tedariği devam etsin diye, çiftçi dostlarımızın emeği, ürünü değerlensin diye çalışmaya, yatırıma devam ettik. Tüm bu değerleri birlikte ürettiğimiz, emeği geçen herkese, iş ortaklarımız çiftçilerimize, işlerini tutku ve uzmanlıkla yapan çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin Önünde fırsatlar var

Pandemi koşullarının, zorlayıcı olmasıyla birlikte, bir tarım ve gıda ülkesi olan Türkiye’ye birçok yeni fırsat sunduğuna dikkat çeken Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, şunları söyledi: “Endüstriyel domates üretiminde dünyada ilk beşte yer alan Türkiye’nin rakibi bazı ülkelerin adları COVID-19 ile sıkça anıldı ve bu ticaret dengelerini değiştirdi. Avrupa Birliği, Türkiye’den ithal edilen salçaya yüzde 14 vergi uyguluyordu ve bu durum, Türk ürününün pazarda pahalı kalmasına neden oluyordu. Pandemi döneminde buna rağmen AB ülkelerine kendi markamızla salça satar hale geldik.” Kibar, aynı zamanda Türkiye’nin ilk sos ihracatçısı olan Assan Foods’un, Colorado markası ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeye devam ettiğini söyledi.

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu da, Kibar Holding tarafından Assan Foods bünyesinde bugüne dek gerçekleştirilen endüstriyel yatırımların 57 milyon dolar düzeyinde olduğunu dile getirdi.