Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor

Kibar Holding, çalışanlarının yenilikçi projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri’yle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyonda toplam 44 projenin 12’si ödülle buluştu. ‘Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır’ mottosuyla hayata geçirilen Mavi Damla Ödülleri’nde “Verimlilik ile Değer Katanlar”, “Müşteride Fark Yaratanlar”, “İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler” ve “Dijitalleşenler“olmak üzere 4 kategoride kazanan ekipler ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu’ndan aldılar. Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, geçen yılki organizasyonda 39, bu yıl ise 44 projenin yarıştığını belirterek, “Mavi Damla Ödülleri şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü destekliyor” açıklamasında bulundu.