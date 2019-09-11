KIA Sportage’dan 5 bin km’ye varan yakıt kampanyası

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, yenilenen Sportage için sonbahara girerken iddialı bir kampanya başlattı. KIA, eylül ayı içerisinde Sportage satın alan herkese, Petrol Ofisi’nden 5 bin km’ye kadar yakıt hediye ediyor. Kampanya kapsamında, Sportage satın alanlara KIA yetkili satış noktalarında Positive kartları verilecek ve 5 bin km’lik yakıta eş değer oranda Türk Lirası da bu kartlara yüklenecek. KIA, Petrol Ofisi’yle geliştirdiği kampanyaya ek olarak, Sportage alacak olanlara hurda teşvikiyle birlikte 20 bin TL’ye varan indirim avantajı da sunuyor.

Hurda teşviki avantajı

Tasarımıyla dikkat çeken, kompakt ölçüleriyle şehir içi kullanımda avantaj sağlayan ve benzersiz bir sürüş deneyimi sunan KIA Picanto, eylül ayına özel olarak hurda teşvikiyle birlikte 79 bin 900 TL’lik özel fiyatla KIA yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

KIA’nın eylül ayına özel kampanyaları kapsamında, Rio modelinde hurda teşvikiyle birlikte 20 bin TL’ye varan indirim, Yeni Ceed’de ise hurda teşvikiyle birlikte 21 bin 500 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.