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KIA Sportage yenilendi ve iddialı dönüş yaptı

SUV pazarında yeniden şahlanacak... Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, makyajlanan yeni KIA Sportage’ın 1.6 litre dizel otomatik versiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. C-SUV segmentinin iddialı oyuncularından olan yeni KIA Sportage, dizel motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
KIA Sportage yenilendi ve iddialı dönüş yaptı

KIA’nın global pazarda en çok satan modeli olan Sportage’ın yenilenen yüzü ve Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan KIA Genel Müdürü Can Ağyel, “KIA Sportage ilk satışa sunulduğu 1994 yılından bu yana sınıfının en gözde modellerinden biri oldu.  Tasarımı, kullanım keyfi ve zengin ekipman seviyesiyle ülkemizde de çok sevildi. 4. nesil makyajlı KIA Sportage ile her zamanki gibi standartları yükselterek heyecan yaratmaya devam ediyoruz. Yenilenen KIA Sportage 136 PS gücündeki 1,6 litrelik dizel motoru, yenilenen dış ve iç tasarımı, gelişmiş donanım özellikleriyle bu başarıyı daha ileriye taşıyacak” dedi.

Bu başarı alkışlanır

2018 yılının sonu itibarıyla dünyada 5 milyon adet KIA Sportage üretildiğini ve Sportage modelinin global satışlarda önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Ağyel, dünyada her 69 saniyede bir KIA Sportage satışı gerçekleştiğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Otomobil kullanıcılarının farklı ihtiyaçları ve beklentilerine uygun alternatifleri portföyümüzde barındırıyoruz. Son aylarda benzin ve motorin fiyatları birbirine iyice yaklaşsa da dizel otomobiller hâlâ cazibesini koruyor ve KIA olarak çevreci dizel motor ürettik. KIA, Avrupa regülasyonuna uygun motor üretiminde öncü.

Çözüm arıyoruz

Sektör olarak 620 bin adetle seneyi kapattık. Bu daralmada bizi en çok etkileyen faktör döviz kurunda yaşanan artış oldu ama her şeye rağmen sektörümüzü ayakta tutmak için çözüm yolları aramaya ve daha çok çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart’a kadar devam eden ÖTV teşviğinin tüm yılı kapsayacak şekilde devam etmesi, hatta ÖTV oranının düşürülmesinin satışlara olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu beklentiler gerçekleşmezse de biz tüm ihtimallere göre senaryolarımızı hazırladık; yeni araçlarımız ve güçlü satış kanallarımızla çalışmalarımızı artan bir ivme ile sürdüreceğiz. 2019 yılında birçok farklı değişkene bağlı olarak pazarın 250 bin-400 bin bandında seyredeceğini öngörüyoruz.

KIA Sportage’a odaklanacağız

Gazetemizi, Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller’in temsil ettiği tanıtım toplantısında konuşan KIA Genel Müdürü Can Ağyel, ‘2018 yılının sonunda KIA Stonic ve premium segmente yönelik KIA Stinger’ı pazara sunduklarını belirterek, “Her iki aracımız için de olumlu geri dönüşler alıyoruz. 2019 yılında ise ana motivasyonumuz KIA Sportage olacak. Bununla birlikte, mart ayının ikinci yarısında KIA Ceed HB modelini otomobil severlerle buluşturacağız. 2019 yılının ikinci çeyreğinde KIA Proceed ve KIA Ceed SW modellerimizi, yılın ikinci yarısında ise yeni KIA Cerato 1.6 litre dizel otomatiği Türkiye’de satışa sunacağız” dedi.

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. KIA
  2. Sportage
  3. KIA Genel Müdürü Can Ağyel
  4. KIA Sportage
  5. ÖTV teşviği
  6. ÖTV oranı
  7. Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller
  8. KIA Stinger

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