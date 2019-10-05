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KHK'lılarla yapılan toplantıya baskın yapan polis, Erbakan Özel Sayısı'na el koydu!

Savcılığın talimatıyla Ankara’daki MG Kitap Kafe’de KHK’lılarla yapılan toplantıyı basan polis, bandrolsüz olduğu gerekçesiyle Anadolu Gençlik Derneği tarafından çıkarılan Erbakan Özel Sayısı’na el koydu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 21:19
KHK'lılarla yapılan toplantıya baskın yapan polis, Erbakan Özel Sayısı'na el koydu!

Saadet Partili ve tv5.com.tr yazarı Ali Aktaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda polisin Ankara’daki MG Kitap Kafe’de KHK’lılarla yapılan toplantıyı bastığını, bandrolsüz olduğu gerekçesiyle Milli Görüş’ün gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği tarafından çıkarılan Erbakan Özel Sayısı’na el koyduğunu duyurdu.

Aktaş’ın aktardığına polisin savcılık talimatıyla yaptığını belirttiği el koyma işlemine kitapların bandrolsüz olması gerekçe gösterildi.

Aktaş, “Polis KHK'lılarla toplantı yaptığımız MG Kitap Kafe'de bandrolsuz olduğu gerekçesiyle AGD'nin "Erbakan Özel Sayı"larına el koyuyor. Savcılık talimatıymış. Talimatı veren savcı ile polis arkadaşlar götürdükleri kitapları okurlar inşallah. Belki kendilerine bir katkımız olur.” diye yazdı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 21:19
  1. Ankara
  2. Ali Aktaş
  3. Milli Görüş
  4. Anadolu Gençlik Derneği
  5. Erbakan Özel Sayısı

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