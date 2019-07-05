KHK'lı 4/D'li taşeronlar temmuzda maaş zammı alacak mı?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak. 696 KHK ile kadroya geçen işçiler için öngörülen yüzde 4 artı 4 zammın yanında enflasyon farkının yetersiz olduğunu dile getirilmişti. KHK'lı 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş zammı alacak mı? Kadroya geçen taşeron işçi maaşlarına Temmuz zammı var mı? KHK'lı 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş zammı alacak mı? Kadroya geçen taşeron işçi hakları neler?

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.

01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçiler zam oranları taşeron işçi hakları

HAK-İş Başkanlar Kurulu, 13. Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar açıklandı. Hak- İş tarafından KHK ile kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere yönelik açıklama geldi. İşte kadroya geçen taşeron işçiler hakkında yapılan açıklama geldi. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak- İş) 2 Temmuz 2019 tarihinde düzenlediği 13. olağan başkanlar kurulunda alınan kararların sonuç bildirisi yayınlandı.

Hak- İş'ten Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere yönelik açıklama yapıldı. "HAK-İŞ, halkımız tarafından seçilen tüm Belediye Başkanlarına içtenlikle başarılar diler. Ancak parti değişikliğinin, sendika değiştirme baskısına dönüştürüldüğüne dikkat çeker.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, CHP ve HDP'li Belediyeler tarafından HAK-İŞ üyelerine uygulanan baskılar nedeniyle işten atılan veya sendika değiştirme baskısına maruz kalan emekçilerin hakkını sonuna kadar koruyacaklarını bir kez daha deklare eder. HAK-İŞ, bu çerçevede, Bolu Belediyesi ve diğer CHP ve HDP'li Belediyeler tarafından işten atılan işçilerin hakkını alabilmek amacıyla Bolu'dan Ankara'ya yapılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü sağduyulu ve güçlü sendikal mücadelenin bir göstergesi olarak görür. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, mücadelesine, işten atılan bütün üyeleri, iade edilinceye kadar sürdüreceğine vurgu yapıldı.