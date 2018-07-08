KHK ile kapatılan televizyon ve gazeteler hangileri?

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 Sayılı KHK ile bazı gazete ve televizyonlar kapatıldı. İstanbul’da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Diyarbakır’da çıkan Welat gazetelerinin yanı sıra Avantaj TV’nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayın hayatına son verildi.