Cumhuriyet Bayramı'nda yeni havalimanının açılış töreninde Khabib Nurmagomedov ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dağıstanlı boksör ile daha sonra bir kez daha görüşmek istediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın organizasyonuyla İstanbul'a gelen şampiyon sporcu ile Erdoğan'ın sıcak sohbeti dikkat çekti.

"Khabib'i bana getirin!"

Yarı İngilizce yarı Türkçe yapılan sohbette Erdoğan, sporcuyu kutladı ve kendisini İstanbul'da görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Yerlikaya'dan, Nurmagomedov'u bir kez daha davet edip, şampiyon sporcu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelme isteğini iletti.

Erdoğan, Yerlikaya'ya "Hamza sonra onu bana getir" dedi.