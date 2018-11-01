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"Khabib'i bana getirin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanı Hamza Yerlikaya'ya, Khabib Nurmagomedov için "Hamza sonra onu bana getir" dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:10
"Khabib'i bana getirin"

Cumhuriyet Bayramı'nda yeni havalimanının açılış töreninde Khabib Nurmagomedov ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dağıstanlı boksör ile daha sonra bir kez daha görüşmek istediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın organizasyonuyla İstanbul'a gelen şampiyon sporcu ile Erdoğan'ın sıcak sohbeti dikkat çekti.

"Khabib'i bana getirin!"

Yarı İngilizce yarı Türkçe yapılan sohbette Erdoğan, sporcuyu kutladı ve kendisini İstanbul'da görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Yerlikaya'dan, Nurmagomedov'u bir kez daha davet edip, şampiyon sporcu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelme isteğini iletti.

Erdoğan, Yerlikaya'ya "Hamza sonra onu bana getir" dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:10
  1. İstanbul
  2. Hamza Yerlikaya
  3. Khabib Nurmagomedov
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. 3üncü havalimanı

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