KGM’den uyarı geldi! İşte yurt genelinde yol durumu

23 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

İzmir Çevre Otoyolunun Buca Doğu kavşak kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu çalışmaları nedeniyle 19.12.2025-25.12.2025 tarihleri arasında 21:00-05:00 saatleri arasında kavşak kolları aralıklarla trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sonraki kavşaktan sağlanacaktır.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale-Lapseki yolunun 6-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Silifke-Mersin yolunun 40-41.kmleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sivas-Zara yolunun 42-43.km.leri arasında sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 8.km.sinde bulunan Kaşüstü Kavşağı Altgeçit Köprüsü Tünelinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle 23-24.12.2025 tarihleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.