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Ekonomi KGM ve DSİ'den acele kamulaştırma kararları
Ekonomi

KGM ve DSİ'den acele kamulaştırma kararları

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:33:57 -
KGM ve DSİ'den acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerinin (DSİ) devam eden kimi projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu kamulaştırma kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) Aydın-Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları, Malatya Kuzey Çevre Yolu, (Giresun-Espiye) Ayrım-Dereli Devlet Yolu ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da inşa edilmekte olan elektrikli otomobil üretim tesisine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kadirli Savrun Projesi kapsamındaki Savrun Barajı'nın yapımı için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bazı taşınmazların da DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.


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