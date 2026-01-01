KGM o yollar için uyarı yaptı! İşte yurt genelinde yol durumu

1 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti. Ayrıca kar dolayısıyla araç sahiplerini de uyarıldı.

İşte yurt genelinde yol durumu:

Edirne-Çanakkale yolunun 58-85 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Isparta Burdur yolunun 3-5.km.leri km.leri arasında BSK üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Niksar yolunun 24-32.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çayeli Hemşin yolunun 1-2. km. leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Antakya-Cilvegözü-Reyhanlı yolunda 33-35.km.ler arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmit-Kefken yolunun 19-40 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir

Manisa-Turgutlu yolunun 19-25 km"leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilmektedir. (Turgutlu istikameti) sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 15-16.km.leri arasındaki Osmanbey Kampüsü Köprüsünde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.