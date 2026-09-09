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Yerel KGM duyurdu: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda bakım ve onarım yapılacak
Yerel

KGM duyurdu: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda bakım ve onarım yapılacak

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KGM duyurdu: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda bakım ve onarım yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun O5/21 km:07 ile O5/21 km:10 kontrol kesim numaraları arasında bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında, İzmir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Çalışmalara 03.09.2026 tarihinde başlanmış olmakla beraber çalışmaların 03.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.” denildi.

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 9 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-2 Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatları yapılacaktır. Çalışmalar 03.09.2026 Perşembe başlamış olup, çalışmalar esnasında trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) O5/21 km:07 ile O5/21 km:10 kontrol kesim numaraları arasında (Proje km: 307+200 – 309+600) bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında, İzmir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Çalışmalara 03.09.2026 tarihinde başlanmış olmakla beraber çalışmaların 03.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale yolunun, Ankara-Kırıkkale istikameti 16-19.km.leri arası üstyapı (BSK) onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Kırıkkale - Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş - geliş) olarak sağlanmaktadır.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42.km.leri arasında 26.08.2026 tarihinden itibaren Mut Çayı Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20.km.leri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir

Çorum-Ankara yolunun 36-38.km.leri arası 31.08.2026 tarihinden itibaren ( İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları) Yapım İşi çalışmaları kapsamında Trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır

Malatya-Kayseri yolunun 8-11.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Korkuteli yolunun 29-36 km.leri arasında (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Simav-Gediz yolunun 29-30 km.leri arasında menfez yenileme çalışmaları nedeniyle Gediz yönü kapatılmış olup, trafik akışı diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

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