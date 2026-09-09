KGM duyurdu: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda bakım ve onarım yapılacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 9 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-2 Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatları yapılacaktır. Çalışmalar 03.09.2026 Perşembe başlamış olup, çalışmalar esnasında trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) O5/21 km:07 ile O5/21 km:10 kontrol kesim numaraları arasında (Proje km: 307+200 – 309+600) bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında, İzmir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Çalışmalara 03.09.2026 tarihinde başlanmış olmakla beraber çalışmaların 03.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale yolunun, Ankara-Kırıkkale istikameti 16-19.km.leri arası üstyapı (BSK) onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Kırıkkale - Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş - geliş) olarak sağlanmaktadır.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42.km.leri arasında 26.08.2026 tarihinden itibaren Mut Çayı Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20.km.leri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir

Çorum-Ankara yolunun 36-38.km.leri arası 31.08.2026 tarihinden itibaren ( İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları) Yapım İşi çalışmaları kapsamında Trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır

Malatya-Kayseri yolunun 8-11.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Korkuteli yolunun 29-36 km.leri arasında (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Simav-Gediz yolunun 29-30 km.leri arasında menfez yenileme çalışmaları nedeniyle Gediz yönü kapatılmış olup, trafik akışı diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.