Honda’dan dünya çapında bir ilk! Daha önce bunu kimse başaramadı! 5 yıldız alarak tarihe geçti!

Honda, şirketlerin ve kuruluşların yol güvenliği alanındaki etkilerini değerlendirmelerine, yönetmelerine, geliştirmelerine ve raporlamalarına olanak sağlamak amacıyla Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) tarafından oluşturulan Yol Güvenliği Endeksi’nin ürünler/hizmetler değerlendirmesinde en yüksek derece olan 5 yıldızı alan ilk şirket oldu. Bu önemli gelişme, eylül ayında İtalya’da düzenlenen FIA Formula 1 İtalya Grand Prix’si kapsamında, Autodromo Nazionale Monza’da gerçekleştirilen etkinlikte duyuruldu. 2025 yılının şubat ayında Honda’nın Japonya’daki faaliyetleri temel alınarak yapılan değerlendirmede, Endeks kapsamında en yüksek derece olan 3 yıldızı otomotiv sektöründe alan ilk şirket olmuştu. 2026 yılında FIA’nın Yol Güvenliği Endeksi’ni 3 yıldızdan 5 yıldıza genişletmesiyle birlikte endeksin metodolojisi de güçlendirildi.

FIA Yol Güvenliği Endeksi’nin değerlendirme süreci

FIA Yol Güvenliği Endeksi, şirketlerin ve kuruluşların faaliyetlerinin yol güvenliği üzerindeki etkisini ölçmelerine ve görünür hale getirmelerine olanak sağlayan bir değerlendirme aracı olarak öne çıkıyor. FIA, Endeks aracılığıyla dünya genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarını yol güvenliği performanslarını ölçmeye ve geliştirmeye teşvik ederek her yerde herkes için daha güvenli yollar oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. FIA Yol Güvenliği Endeksi iki farklı değerlendirmeden oluşuyor. Değerlendirmenin içeriği; ham madde tedarikinden ürünlerin geliştirilmesi ve üretimine, ürünlerin müşterilere teslim edilmesine kadar geniş bir yelpazedeki kurumsal faaliyetleri kapsayan “Tedarik zinciri değerlendirmesi” ile ürün ve hizmetlerin güvenlik unsurlarını içeren “Ürünler/hizmetler değerlendirmesi”nden oluşuyor.

Honda’nın güvenlik yaklaşımı 5 yıldızla taçlandı

FIA Yol Güvenliği Endeksinin kapsamının genişletilmesine paralel olarak Honda da değerlendirmesini, motosiklet ve otomobil satışlarının küresel hacminin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan 17* ülkeyi kapsayacak şekilde genişletti. Yeni eklenen alanlar da dahil olmak üzere Honda’nın güvenlik çalışmalarında uyguladığı Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PDCA) süreci takdir edildi. Değerlendirme kapsamında, Honda’nın üst yönetimin katılımıyla orta ve uzun vadeli bir strateji doğrultusunda güvenlik çalışmalarını sürdürme konusundaki kararlılığı öne çıktı. Bunun yanında Honda’nın trafik kazalarındaki can kayıpları ve yaralanmaları küresel ölçekte tahmin etmesi ve takip etmesi, sürdürülebilirlik yönetiminin bir parçası olarak küresel güvenlik konseyi aracılığıyla güvenlik hedeflerine yönelik ilerlemeyi izlemesi de değerlendirmede öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. Honda’nın gelişmiş güvenlik teknolojilerini küresel ölçekte uygulaması, kurum genelinde güvenlik kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmaları ve trafik güvenliğiyle ilgili bilgileri proaktif şekilde kamuoyuyla paylaşması, değerlendirmede güçlü yönleri arasında yer aldı.

FIA Başkanı H.E. Mohammed Ben Sulayem, yol güvenliğinin hiçbir kuruluş veya sektör tarafından tek başına çözülemeyecek küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, kamu ve özel sektörün ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemini vurguladı. FIA Yol Güvenliği Endeksi’nin yol güvenliği standartlarının güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini belirten Ben Sulayem, Honda’yı yol güvenliği alanındaki liderliği ve Endeks kapsamında 5 yıldız alan ilk kuruluş olması dolayısıyla tebrik etti.

FIA Otomobil Mobilitesi, Sürdürülebilirlik ve Turizm Genel Sekreteri Willem Groenewald, FIA Yol Güvenliği Endeksi’nin beş yıldıza genişletilmesinin yol güvenliğini kurumsal karar alma süreçlerinin ölçülebilir ve hesap verebilir bir parçası haline getirme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Groenewald, yeni metodolojinin kuruluşların yol güvenliği üzerindeki etkilerini ölçmelerine ve performanslarını geliştirmelerine olanak sağladığını belirterek, Honda’nın 5 yıldız alan ilk kuruluş olmasının bu yaklaşımın önemini gösterdiğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin olarak yol güvenliğinin önemine dikkat çeken Honda Motor Co., Ltd. Trafik Güvenliği Tanıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Mikhiito Kojima, Honda’nın güvenlik çalışmalarının FIA Yol Güvenliği Endeksi’nde en yüksek derece olan 5 yıldızla takdir edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kojima, Honda’nın güvenlik yaklaşımının yalnızca daha güvenli ürünler sunmakla veya kendi müşterileri ile sınırlı olmadığını, trafikteki tüm paydaşların güvenliğinin gözetildiğini belirtti. Güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi, güvenli sürüş ile motosiklet kullanımının teşvik edilmesi ve trafik kazalarının daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. FIA Yol Güvenliği Endeksi’nin Honda’nın mevcut çalışmalarını değerlendirmesine ve geliştirmesine katkı sağladığını belirten Kojima, 5 yıldız derecesini Honda motosiklet ve otomobillerinin dahil olduğu trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını 2050 yılına kadar dünya genelinde sıfıra indirme hedefi doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.

Honda, trafikteki herkes için güvenli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda, “Herkes için Güvenlik” sloganı kapsamında güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Honda, dünya genelinde Honda motosiklet ve otomobillerinin dahil olduğu trafik kazalarındaki can kayıplarını 2030** yılına kadar yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise sıfıra indirmeyi hedefliyor. Honda, gelecek dönemde de gerçek dünyadaki trafik kazalarından elde edilen veriler doğrultusunda güvenlik teknolojilerinin etkinliğini doğrulamaya yönelik çalışmalarını geliştirecek. Şirket, bu çalışmalarla yol güvenliği alanındaki toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı sürdürecek.

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