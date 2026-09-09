Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Araştırmacılar katılımcıların beyin aktivitelerini elektroensefalogram yöntemiyle izledi. Böylece gece boyunca yaşanan kısa uyku bölünmeleri kayıt altına alındı. Bulgular, uyku kalitesinin yalnızca dinlenmiş hissetmekle değil, beyin sağlığıyla da ilişkili olabileceğini gösterdi. Araştırmanın önemli sınırlılıkları da var. Çalışmada 500’den fazla kişi yer alsa da ileri yaş grubunda yalnızca 87 katılımcı bulunuyordu. Bu nedenle sonuçların daha geniş gruplarla doğrulanması gerekiyor. Ayrıca gece sık uyanmak ya da uykunun bölünmesi, kişinin mutlaka Alzheimer olacağı anlamına gelmiyor.