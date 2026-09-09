  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Birçok ev hanımı yanlış biliyor! Kışlık sos domatesinin püf noktaları Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Mehmet Ağar’dan dikkat çeken hamle Üretimin beşiğinde işler tersine döndü: Petrol fiyatlarına Çin freni Temmuz ayı verileri açıklandı Bina İnşaat maliyeti yüzde 28,33 arttı Lüks otomobil devi krize girdi: Çinlilerden yardım istediler! Ve kritik hamleyi yaptılar! İki ülke, Türkiye’ye karşı apar topar harekete geçti Çin’den sonra tarihi adım: Nükleer yarışa girdik, Türkiye toryum teknolojisinde dünyaya meydan okuyor Emeklilikte yeni dönem: Çok çalışan çok maaş alacak Sosyal medyada gören heves ediyor! Boyun kütletme işlemi sonrası öldü
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Belçika’da yapılan yeni bir çalışma; uykuda kişinin fark etmediği kısa bölünmelerin Alzheimer riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

#1
Foto - Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Alzheimer hastalığında erken tanı kadar, risk işaretlerini anlamak da önem taşıyor. Belçika’daki Liège Üniversitesi araştırmacıları, sağlıklı bireylerin uyku kayıtlarını inceledi ve özellikle ileri yaş grubunda görülen “mikro uyanmaların” genetik Alzheimer riskiyle bağlantılı olabileceğini belirledi.

#2
Foto - Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Araştırmada 18-31 yaş ile 50-69 yaş aralığındaki 500’den fazla kişinin uyku düzeni takip edildi. Bilim insanları, kişinin tamamen uyanmasına neden olmayan ancak beyin aktivitesinde kısa süreli artış yaratan küçük bölünmelere odaklandı. Bu durum “mikro uyanma” olarak tanımlanıyor. Çalışmaya göre sık mikro uyanma yaşayan ileri yaş grubundaki kişilerde Alzheimer’a yatkınlıkla ilişkili genetik risk daha yüksek bulundu. Genç yetişkinlerde ise aynı bağlantı görülmedi. Araştırmaya katılan kişilerde hafıza kaybı, kelime bulma güçlüğü ya da günlük yaşamı etkileyen bilişsel belirti bulunmuyordu.

#3
Foto - Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Araştırmacılar katılımcıların beyin aktivitelerini elektroensefalogram yöntemiyle izledi. Böylece gece boyunca yaşanan kısa uyku bölünmeleri kayıt altına alındı. Bulgular, uyku kalitesinin yalnızca dinlenmiş hissetmekle değil, beyin sağlığıyla da ilişkili olabileceğini gösterdi. Araştırmanın önemli sınırlılıkları da var. Çalışmada 500’den fazla kişi yer alsa da ileri yaş grubunda yalnızca 87 katılımcı bulunuyordu. Bu nedenle sonuçların daha geniş gruplarla doğrulanması gerekiyor. Ayrıca gece sık uyanmak ya da uykunun bölünmesi, kişinin mutlaka Alzheimer olacağı anlamına gelmiyor.

#4
Foto - Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Uyku, beynin hafızayı düzenlediği ve zararlı atıkları temizlediği dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle derin uykudaki bozulmaların, bunama ve Alzheimer riskine dair erken işaretlerden biri olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle uyku apnesi gibi sorunların ihmal edilmemesi öneriliyor.

#5
Foto - Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Alzheimer’da genetik faktörler etkili olsa da yaşam tarzı da önem taşıyor. Düzenli egzersiz, tansiyon ve diyabetin kontrol altında tutulması, işitme kaybının tedavi edilmesi ve dengeli beslenme beyin sağlığını destekleyen adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar; sebze, meyve, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve kaliteli protein içeren beslenme düzeninin kalp kadar beyin sağlığı için de önemli olduğunu belirtiyor.

#6
Foto - Fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Alzheimer belirtisi uykuda mı başlıyor?

Ne zaman doktora başvurmalı? Ara sıra isim unutmak ya da anahtarı koyduğu yeri hatırlayamamak yaşlanmayla birlikte görülebiliyor. Ancak unutkanlık günlük yaşamı aksatıyorsa, kişi tanıdığı yerlerde yolunu karıştırıyorsa, konuşmaları sürdürmekte zorlanıyorsa ya da eskiden kolay yaptığı işleri tamamlayamıyorsa doktora başvurması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı
Gündem

Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı'na katılan aşiret mensupları, toplumun karşı karşıya bu..
İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!
Dünya

İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırım paketini bugün ..
Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı
Gündem

Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı

Tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş'ın ardından yapılan Meclis oylamasında hezimete uğrayan ve Üsküdar’ı AK Parti’ye kaptıran muhalefet cephesi,..
Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!
Gündem

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere semalarında esrarengiz bir arızanın patlak vermesi şüpheleri tav..
Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü
Gündem

Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü

CHP’li Sinem Dedetaş’ın adının karıştığı dev rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Üskü..
Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!
Gündem

Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!

ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23