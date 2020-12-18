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Ekonomi KGK'nin "Gösterge Faiz Oranı Reformu 2. Aşama" değişiklikleri yayımlandı
Ekonomi

KGK'nin "Gösterge Faiz Oranı Reformu 2. Aşama" değişiklikleri yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:07:32 -
KGK'nin "Gösterge Faiz Oranı Reformu 2. Aşama" değişiklikleri yayımlandı

ANKARA (AA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) "Gösterge Faiz Oranı Reformu-2. Aşama" değişikliklerini duyurdu.

Kurumun ilgili Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, gösterge faiz oranı reformu nedeniyle sözleşmeye bağlı nakit akışlarının belirlenmesinde kullanılan esaslarda değişikliğe gidilirken, korunma muhasebesinin belirli hükümlerinin uygulanmasına ilişkin geçici istisnalar getirildi.

İşletmeler bu değişiklikleri, 1 Ocak 2021'de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacak.

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