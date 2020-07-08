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Spor

Kezman'ın son halini gören şaşkına döndü

Eski Fenerbahçeli futbolcu Mateja Kezman, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Futbolcunun son halini görenler şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:09:00 -
Kezman'ın son halini gören şaşkına döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 41 yaşındaki Kezman, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak herkesi şaşırttı.

Sakallarını uzatan eski futbolcunun yeni tarzı sosyal medyada binlerce kez paylaştı.

2006/2007 sezonunda Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mateja Kezman 2012'de futbolu bırakmıştı.

Kariyerinde Chelsea, PSG, PSV Eindhoven gibi takımlarda forma giyen Kezman, Süper Lig'de forma giydiği dönemde 46 maça çıktı.

Eski Sırp golcü, Fenerbahçe forması ile çıktığı 46 Süper Lig maçında, takımına 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

İşte Kezman'ın paylaştığı fotoğraf:

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Yorumlar

Be de döndüm

Bi defa Kezban' ı neden Kezman' a dönermiş, şaşkına döndüm. Bi de koluna yazılar yazmış, evinde kağıt mı kalmadı ki, şaşkına döndüm.
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