Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması planlanıyor

KAYSERİ (AA) - Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollarca yıkılan Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Keykubadiye Sarayı'nda yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Kayseri'nin dört bir tarafında Selçuklu dönemine ait önemli eserler olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Şeker fabrikamızın olduğu bölgede saray ya da köşk diyebileceğimiz bu tarihi yapıda çıkan eserlerin bir kısmını görebiliyoruz. Kazı heyetimiz senede yaklaşık 3 ay çalışıyor. 6 senedir bu çalışma sürüyor. Kültür Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında değerli kültür müdürümüzle inşallah bu kazı süresini 12 aya çıkarma yönünde gayret içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tarihi değerlerini ortaya çıkaracak tüm çalışmaları çok önemsediklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burada kazıya yönelik çalışmalarda ortaya çıkan eserler hem bizi hem de ekibimi yüreklendirdi, cesaretlendirdi. İnşallah bu kazı süreci hem hızlanacak hem daha güzel eserler çıkacak. Aynı zamanda Kızıl Köşk ile ilgili çalışmalarımız Belediyemizce yürütülüyor. Kültepe Kaniş-Karum'da da kazılarımıza devam ediyoruz. Yamula bölgesinde çıkan fosillerle de gerçekten Kayseri'nin fosil yönünden zengin olduğunu söylemek mümkün. Bu konulara gerekli desteği Büyükşehir Belediyesi olarak verdik, bundan sonra da aynı desteği vermeye devam edeceğiz."

Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş ise kazılarda en büyük sorunun konaklama olduğunu belirterek, bunu çözdüğü için Büyükkılıç'a teşekkür etti.



