0553 313 94 23

Kevser Abdülkadiroğlu kimdir? Kevser Abdülkadiroğlu neden intihar etti?

Kevser Abdülkadiroğlu Matematik öğretmenliği bölümü mezunuydu. Baba Recep Abdülkadiroğlu, "Matematik bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansı için Zonguldak’a gitmişti. 20 bin öğretmen daha alınacaktı. Zaten atanacaktı puanı iyiydi. Diyecek bir şey de elimizden gelen bir şey de yok." açıklamasında bulundu.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:03
Kevser Abdülkadiroğlu kimdir? Kevser Abdülkadiroğlu neden intihar etti?

Kevser Abdülkadiroğlu Matematik öğretmenliği bölümü mezunuydu. Baba Recep Abdülkadiroğlu, "Matematik bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansı için Zonguldak’a gitmişti. 20 bin öğretmen daha alınacaktı. Zaten atanacaktı puanı iyiydi. Diyecek bir şey de elimizden gelen bir şey de yok." açıklamasında bulundu.

Kastamonu'da yaşayan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu 21 yaşındaki ataması yapılmayan öğretmen Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti. Kastamonu'da yaşayan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu 21 yaşındaki ataması yapılmayan öğretmen Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti. İntihar ederek hayatına son veren genç öğretmenin babası Recep Abdülkadiroğlu, kızının üniversiteyi birincilikle bitirdiğini ifade ederek "Matematik bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansı için Zonguldak’a gitmişti. 20 bin öğretmen daha alınacaktı. Zaten atanacaktı puanı iyiydi. Diyecek bir şey de elimizden gelen bir şey de yok." açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:03
  1. Zonguldak
  2. Samsun
  3. Kastamonu
  4. Kevser Abdülkadiroğlu kimdir?
  5. Kevser Abdülkadiroğlu neden intihar etti?
  6. Kevser Abdülkadiroğlu öğretmen atama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel okul ücretleri son dakika 2019 - 2020 özel okul fiyatları ne kadar?
    1. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    2. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    3. Konak’ın parkları yenileniyor
    4. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    5. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    6. Trump’tan Çin’e gümrük tarifelerini..
    7. GRAFİKLİ - Emre Belözoğlu A Milli..
    8. Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor..
    9. Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
    10. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    11. Otomobil refüje çarptı! 3 kişi yaralı
    12. E. Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu..
    13. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Van Gölü..
    14. Instagram internet paketinizi..
    15. Antalya’nın saklı cennetleri doğa..
    16. Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle..
    17. Çankaya Şirindere Vadisi’nde 30 ton..
    18. Dikkat çeken analiz! Canan..
    19. Şile Saklıgöl’de içerisinde..
    20. Miniklere en anlamlı karne
    21. Kevser Abdülkadiroğlu kimdir? Kevser..
    22. Gaziantep'te kavgaya müdahale eden..
    23. Oğlunun tedavi masrafı için iş bekliyor
    24. Jandarma hem denetledi hem de..
    25. İnönü Üniversitesinde Bayramlaşma..
    26. Göztepe sola yöneldi
    27. Sabah saatlerinde korkutan anız yangını
    28. AK Parti’den siyasi partilere Bayram..
    29. İstanbul’a boş diye geldiler,..
    30. Mantar toplarken düştü, 10 saatlik..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi