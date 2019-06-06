Kevser Abdülkadiroğlu kimdir? Kevser Abdülkadiroğlu neden intihar etti?

Kevser Abdülkadiroğlu Matematik öğretmenliği bölümü mezunuydu. Baba Recep Abdülkadiroğlu, "Matematik bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansı için Zonguldak’a gitmişti. 20 bin öğretmen daha alınacaktı. Zaten atanacaktı puanı iyiydi. Diyecek bir şey de elimizden gelen bir şey de yok." açıklamasında bulundu.

Kastamonu'da yaşayan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu 21 yaşındaki ataması yapılmayan öğretmen Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti. Kastamonu'da yaşayan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu 21 yaşındaki ataması yapılmayan öğretmen Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti. İntihar ederek hayatına son veren genç öğretmenin babası Recep Abdülkadiroğlu, kızının üniversiteyi birincilikle bitirdiğini ifade ederek "Matematik bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansı için Zonguldak’a gitmişti. 20 bin öğretmen daha alınacaktı. Zaten atanacaktı puanı iyiydi. Diyecek bir şey de elimizden gelen bir şey de yok." açıklamasında bulundu.