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Ketojenik diyet hakkında bunları biliyor musunuz?

Ketojenik diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte ketojenik diyet hakkında detaylar…

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:56
Ketojenik diyet hakkında bunları biliyor musunuz?

Çocuklarınıza uyguladığınız yiyecek maddelerinde siz fark etmeseniz de karbonhidratlar bulunabilir. Bu yüzden bu diyeti uygularken besinlerin üzerinde olan etikete çok daha fazla özen gösterin ve mutlak suretle doktorunuza bu konuda danışın.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bu diyet menüsünün haricinde başka bir yiyeceği çocuğunuza vermeyin.

Diyette uygun görülen miktarları kesinlikle aşmayın ya da miktarın altında olmasına izin vermeyin.

Her öğünde verilen besini çocuğunuzun tamamen yemesini sağlayın.

Tabak bulunan tüm besinleri mutlak suretle silikon spatula yardımı ile tamamen sıyırdığınızdan emin olun.

Her öğünün 30 dakika içinde yendiğinden emin olun.

Her öğün saatini zamanında çocuğunuza verin.

Çocuğunuz için uygun görülen ve doktor tarafından belirlenen sıvı miktarına katiyen uyun.

Her gün çocuğunuza hem vitamin hem de mineral desteği verin.

Eğer çocuğunuz gerçekten acıktı ise yine doktorunuzun izin verdiği bir yiyeceği ekstra olarak çocuğunuza verebilirsiniz.

Çocuğunuzun yanında diyeti dışındaki besinleri yemeyin ve başkasının da yemesine izin vermeyin.

Eğer çocuğunuz kendini çok fazla ve sık bir şekilde aç hissediyor ise bu konuda hemen doktorunuza danışın.

Doktorunuzun izni olmaksızın kesinlikle çocuğunuza başka bir ilaç vermeyin.

Çocuğunuzu düzenli olarak ve aynı günde ve mutlaka aynı ağırlıktaki kıyafetler ile tartın ve bu verileri sürekli olarak kaydedip doktorunuz ile paylaşın.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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