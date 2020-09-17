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Kadın - Aile Ketçap tarifi | Ev yapımı ketçap nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ketçap tarifi | Ev yapımı ketçap nasıl yapılır?

Kolay ketçap tarifi | Ketçap en çok tercih edilen soslardan biridir. Ancak uzmanlar hazır ketçaplar yerine evde hazırlayacağınız sosları tercih etmenizi tavsiye ediyor. Paket ürünlerde bilindiği gibi raf ömrünü uzatılması için katkı maddeleri kullanılıyor. Bu sebeple ailenize sağlıklı bir sos yedirmek istiyorsanız evinizde son derece basit bir tarifle ketçap hazırlayabilirsiniz. Peki, evde ketçap nasıl yapılır? | Ev yapımı ketçap tarifi | Ev yapımı kolay ketçap tarifi…

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:18:00 -
Ketçap tarifi | Ev yapımı ketçap nasıl yapılır?

Kolay ketçap tarifi | Yediden yetmişe pek çok kişi kızartma, makarna, köfte gibi yemekleri tatlandırmak için ketçap kullanmayı tercih ediyor. Lezzetli soslar arasında gösterilen ketçabı evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlar katkı maddesi bulunan paket ürünler yerine bu tip sosları evde hazırlamanızı tavsiye ediyor. Ailenize sağlıklı ve katkı maddesi bulunmayan bir sos yedirmek istiyorsanız ihtiyacınız olan biraz domates bolca sabır… Peki, evde ketçap nasıl yapılır?

Ketçap tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı salça
  • 3 adet domates
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta

Ev yapımı ketçap nasıl yapılır?

Evde ketçap hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. Kış için salça hazırlarken bir yandan ketçap da pişirebilirsiniz.

Öncelikle domatesleri güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

2 yemek kaşığı sıvıyağı tencereye alın ve üzerine domatesleri ilave edin.

Domatesler orta ateşte pişerken siz bir kaseye salça ve 1 yemek nişastayı alıp çırpın.

Pişen domateslerin içerisine ise yarım yemek kaşığı nişastayı ilave edin.

Nişastanın ardından tencereye tuz ve şekeri ekleyin.

Domateslerin içerisine rendelenen sarımsakları ekleyin.

Birkaç dakika sonra ise tencereye sirkeyi ilave etmeyi unutmayın.

Domatesler güzelce pişince karışıma salçayı ekleyip karıştırın.

Sos birkaç taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Kavanozlara bölüştürdüğünüz ketçabı buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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