Kestirme olduğu için kullanılıyor! Buradan geçen çarpışan arabaya dönüyor

Eskişehir’e kestirme olduğu için sıkça kullanılan ve virajlı yapısı nedeniyle sık sık trafik kazasının olduğu yol hakkında konuşan bölge esnafı, “Biz buradan her gün, en azından 2 günde bir ambulans geçtiğini görüyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde aynı virajda bir saat içinde yaşanan iki kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yolda yıl içerisinde çok sık kaza olması ise dikkat çekiyor. Yolun Afyonkarahisar, İzmir ve Antalya şehirlerine kestirme olması trafik yoğunluğunu arttırıyor. Tek şeritli ve virajlı olan yolda oluşan yoğunluk, sürücülerin süratiyle birlikte kazaları beraberinde getiriyor. Neredeyse her gün kazanın yaşandığı yolun yakınlarındaki esnaf, bu kazalara şahit oluyor. Kazalara alışan esnaf, fren sesine artık alışırken sık sık insanların yardımına koşuyor. Esnafa göre ise kazaların en büyük sebebi ise başka şehirlerden gelen ve yolu bilmeyen sürücülerin hızlı araç kullanması.

“Bu yol biraz daha kestirme yol yani zemin”

1 saat içinde 2 kazanın yaşandığı viraj yakınlarında çalışan esnaf Ahmet Yalçın, “Ben burada işe başladığımdan beri 7 veya 8 tane kazaya şahit oldum. Özellikle kış aylarında yolun ıslak yağmurlu olduğu zaman keskin, balıksırtı virajda arabalar kaydırıyor. Genelde orada kaydığı zaman zaten toparlayamıyor. Direkt karşı tarafa ya yatıyorlar, ya da aşağıdan gelen arabalara çarpıyorlar. En çok Burdur, Afyonkarahisar o taraftan gelenler Ankara'ya geçmek isteyenler ya da İstanbul'a geçmek isteyenler genelde bu yolu kullanıyor. Çifteler ilçesi ya da Kütahya'dan dolanmaktansa bu yol biraz daha kestirme olduğu için kullanılıyor. Zemin asfaltı düzgün değil, yol geniş değil, çift yönlü yol. Burada zaten yıllardır yapılmayı bekleyen bir projesi var. Bizim aynı şekilde Mihalıççık yolu da var. Eskişehir'in en çok kaza yaşanan yolları” dedi.

“2 günde bir ambulans geçtiğini görüyoruz”

Sürekli ambulans geçişine şahit olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

“Biz buradan günde en azından 2 günde bir ambulans geçtiğini görüyoruz. İleride Akpınar köyü var, orada oluyor. Tek yön, tek yol, fakat 3 tane şerit var orta şerit. Ortak kullanım alanı oluyor. Genelde en çok kazaya sebebiyet veren de o herkes orta yolu kendisinin zannediyor. Bu yolu bilenler dikkatli gidip geliyor, ama bilmeyenler kaza yapıyor. Başka şehirlerden gelip kestirme yol olarak kullananlar çok. İleride zaten aşırı virajlı bir yol. Buradan Kırka ’ya kadar çok bozuk yani.”

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