  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kestel Belediye Başkanlığı işçi alımı yapıyor
Ekonomi

Kestel Belediye Başkanlığı işçi alımı yapıyor

Bursa Kestel Belediyesine 4857 sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri belirtilen 30 adet geçici işçi statüsünde personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 14:14:00 -
Kestel Belediye Başkanlığı işçi alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bursa Çalışma ve İş Kurumu tarafından bildirilecek adaylar mülakat(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.

KADRO UNVANI / ADEDİ: Beden İşçisi (genel) / 30 Adet.

İKAMETGAH: Kestel İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

İŞİN SÜRESİ: 5 Ay 29 Gün

KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ : 23/03/2022 SAATİ: 15.00

KURA ÇEKİLİŞ YERİ : Vanimehmet Mahallesi Gazi Caddesi No:15 Ek Hizmet Binası Aile Parkı Yani (Eski Kültür Merkezi) KESTEL

MÜLAKAT TARİHİ : 28/03/2022 SAATİ: 09.00

MÜLAKAT YERİ: Vani Mehmet Mah. İmren Sok. No:10 Kestel (Kestel Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay