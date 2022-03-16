Kestel Belediye Başkanlığı işçi alımı yapıyor
Bursa Kestel Belediyesine 4857 sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri belirtilen 30 adet geçici işçi statüsünde personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bursa Çalışma ve İş Kurumu tarafından bildirilecek adaylar mülakat(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.
KADRO UNVANI / ADEDİ: Beden İşçisi (genel) / 30 Adet.
İKAMETGAH: Kestel İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
İŞİN SÜRESİ: 5 Ay 29 Gün
KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ : 23/03/2022 SAATİ: 15.00
KURA ÇEKİLİŞ YERİ : Vanimehmet Mahallesi Gazi Caddesi No:15 Ek Hizmet Binası Aile Parkı Yani (Eski Kültür Merkezi) KESTEL
MÜLAKAT TARİHİ : 28/03/2022 SAATİ: 09.00
MÜLAKAT YERİ: Vani Mehmet Mah. İmren Sok. No:10 Kestel (Kestel Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi)
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