  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Kestane kebap" kilogramı 100 liradan satışa sunuldu
Aktüel

"Kestane kebap" kilogramı 100 liradan satışa sunuldu

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde hasadı yapılan sezonun ilk kestaneleri, pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda kilogramı 100 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:05:43 -
"Kestane kebap" kilogramı 100 liradan satışa sunuldu

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesi, seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Kilogramı 100 liradan satılan kestaneyi, yüksek fiyatı sebebiyle vatandaşlar gram ile almayı tercih ediyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kestane hasadının yavaş yavaş başladığını söyledi.

Yaklaşık iki hafta içerisinde pazara inen kestane miktarında artış beklediklerini ifade eden Koca, "Üreticilerimiz sezonun ilk hasatlarını yapmaya başladılar. Aldığımız izlenim kestane bol ama pek iri değil. İnşallah fiyat ve rekolte açısından güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

Kestane satıcısı Melek Sönmez ise kestane fiyatlarının her geçen yıl artığına işaret ederek, "Kavrulmuş kestanenin kilogram fiyatı şu an 100 lira. Vatandaş yüksek fiyat nedeniyle daha çok gram usulü alıyor. Pazara inecek kestane miktarı artar ise belki fiyatlar düşer." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği
Medya

Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

Oyuncu Hazal Kaya, son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran ve yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Sel..
Halil Sezai hakkında karar
Gündem

Halil Sezai hakkında karar

Tuzla'da komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tutuklandı.

Virüsün doğal olup olmadığı tartışılırken tekrar gündeme geldi! Doğa bilimci Serdar Kılıç’tan ders niteliğinde sözler
Yaşam

Virüsün doğal olup olmadığı tartışılırken tekrar gündeme geldi! Doğa bilimci Serdar Kılıç’tan ders niteliğinde sözler

TRT’de yayınlanan Doğadaki İnsan programıyla bilinen Türk motivasyon konuşmacısı, eğitmen ve doğa bilimci Serdar Kılıç’ın koronavirüs hakkın..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı