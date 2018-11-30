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Kestane kebap cep yakıyor! Kilosu 50 TL'yi buldu

Adana'da çiğ kestanenin kilosunun 30, pişmişininse 50 liraya çıkması nedeniyle vatandaşlar 20 liradan satılan Çin kestanesine yönelmeye başladı.

30 Kasım 2018 Cuma 10:03
Kestane kebap cep yakıyor! Kilosu 50 TL'yi buldu

Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatı cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan pişmiş kestanenin kilosu 50 liradan, çiğ kestane ise 30 liradan satılıyor. Yüksek fiyatlarından dolayı kestaneden mahrum kalan vatandaşlar, fiyatı nispeten daha ucuz olan Çin kestanesine yöneldi. Satıcılar lezzetinden şikayet edildiğini ifade ettikleri Çin kestanesini kilosu 20 liradan satıyor. 

Adana’da seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Ahmet Yüksel, satışların bu yıl düşük olduğunu belirterek, "Geçen seneye göre kestanenin fiyatı bayağı yükseldi. Çiğ kestanenin kilosunu 30, pişmişini 50 liradan satıyoruz. Vatandaşlar kestaneyi genelde tane bazen de 100 gram olarak olarak alıyor. Kiloyla alınmıyor genelde. Çünkü fiyatı etle yarışıyor. Tanesini de 1 liradan satıyoruz. Yani 1 tane ekmek 1 tane kestane ediyor" diye konuştu.

"5 TL verdim, 5 tane verdi"

Adana’ya yoğun bir biçimde Çin kestanesi geldiğini belirten Yüksel, vatandaşların tadından dolayı şikayet ettiğini ancak fiyatının ucuz olmasından dolayı rağbetin daha fazla olduğunu söyledi.

Seyyar tezgahtan 5 liralık kebap kestane satın alan vatandaşlardan Mehmet Doğan ise kiloyla kestane almaya güçlerinin yetmediğini ifade ederek, "Tadımlık olarak 5 liralık aldım. Cebimde saklıyorum, korkarak yiyorum. Tanesi 1 liraymış. İnsanız canımız çekiyor, 5 lira verdim 5 tane kestane verdi" dedi.

Ucuz Çin kestanesine yöneldiler

Adana’da yaklaşık 15 yıldır toptancılık yapan Mehmet Orhan, Çin kestanesini önermediğini belirterek, "Kestane bize Aydın, Nazilli taraflarından geliyor. Emeği çok, toplaması zor. O yüzden biz kestaneyi kilosu 18 liradan alıyoruz. Esnafa da kilosunu 21 liradan veriyoruz. Tezgahlarda da pişmişi 50 liradan satılıyor. Çin kestanesi de ucuz olduğu için tercih ediliyor. Ancak ben olsam 5-10 lira fazla veririm, Çin kestanesi yemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:03
  1. Aydın
  2. Çin kestanesi
  3. Adana
  4. Kestane
  5. kestane kebap

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