Soğuk günlerde bolca tüketilen kestane bağırsakları çalıştırıyor, kalp sağlığını koruyor. Fakat kabuğu da bir o kadar faydalı...Kestane, lif içeriği sayesinde oldukça sağlıklı bir besindir. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kestanenin kabuğunun da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Peki, Kestane kabuğu suyunun faydaları neler?

Kestane kabuğu suyunun faydaları neler?

Kolestrol ve kan basıncını düzene sokar. Kanser riskini azaltır. Kestanenin kabuğu da bir o kadar faydalıyır. Kestane kabuklarını haşlayarak elde edeceğiniz su içilerek kullanılabilir. Bu suyun faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

- Kas sisteminde organizmanın su seviyesini düzenleyip, bunun yanında kansızlığa iyi gelmekte ve kan dolaşımını hızlandırıp, oluşabilecek varisleri engellemektedir.

- Beyinsel ve fiziksel olarak yorgunluklara çok iyi gelmektedir.

- Her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içermektedir.

- Kestane kabuğunun suda kaynatılarak hazırlanan suyun etkili derecede ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

- Kabuklar püre haline getirilip, balla karıştırılırsa iştahsız çocukların, iştahını açtığı bilinmektedir.

Kelliğe çare

Bunların yanında kestane kabuğuyla saç bakımı için saçların daha canlı olmasını isterseniz, yaklaşık 100 gram kestane kabuğunu, içine su doldurarak bir tencerede kaynatın daha sonra normal oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Elde ettiğimiz suyla saçlarınızı yıkayıp, bir saat bekledikten sonra durulayın. Bu şekilde saçlarınızın daha canlı görünmesi sağlanacaktır.

Saç boyası olarak kullanın

- Saçlarınızı kestane rengine boyamak için evde doğal saç boyası yapabilirsiniz.

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şap

1 yemek kaşığı cevizin taze yeşil kabuğu

4 yemek kaşığı su

Tüm malzemeleri kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Karışım ılıdıktan sonra süzün ve saç boyası fırçası yardımıyla saçınıza uygulayın. 40 dakika beklettikten sonra yıkayın.

Atkestanesi cinsi zehirlidir

Atkestanesi olarak da bilinen kestane türünün, yaprakları da meyveleri de zehirlidir. Eğer ağızdan alınırsa ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kestaneden zehirlenmenin işaretleri arasında karın ağrısı, böbrek sorunları, kasılmalar, zayıflık, koordinasyon kaybı, büyümüş gözbebekleri, kusma, ishal, depresyon, felç ve uyuşukluk bulunmaktadır. Bu nedenle elinizdeki kestanenin gerçekten yenebilir bir yemiş olduğuna emin olmadan kesinlikle ağzınıza sürmeyin. Ağaçların bir arada bulunduğu yerlerde, bazen tatlı kestane ağaçlarının altına yuvarlanmış atkestanelerinin de bulunabileceğini unutmayın.