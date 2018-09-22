Kestane hasadı başladı

Erfelek kestanesi sadece Türkiye’de değil dünyada da tanınıyor. Kestane Sinop Erfelek’te çiftçinin geçim kaynağı haline geldi. Kestane hasadının başladığını belirten Erfelek Kirazlık Köyü Muhtarı Yaşar Yalçın yaptığı açıklamada, “Bu yıl kestane hasadında verimimiz güzel. Her yıl olduğu gibi bu köylü vatandaşımızın bir nevi geçim kaynağıdır. Şu anda pazarda da güzel bir fiyata gitmektedir. Kestane hasadımız birkaç aşamadan geçmektedir.

İlk kestane hasadı ilk açılan kestane bunlar ilk turfanda kestanesi adını almaktadır. Bunlar ilk turfanda açılır dibine dökülür. Buna biz kızılca diyoruz. Bunlar toplanır bir an önce pazarda paraya çevrilir. İkinci etabı dokunur dokunduktan sonra belli bir yere depolanır. Dışarıda toprak üzerine düz bir yere onun üzerine de eğrelti dediğimiz otlarla kapatılır. Bu kışlık kestane oluyor. Kışın kasım ayı geldiğinde bunlar yavaş yavaş açılmaya başlar.

Biz bunu işleriz yani kozağından ayırırız. Ondan sonra dallaması oluyor. Bunların sıra, orta, iri şeklinde birkaç boy yapılır. Ona göre yine pazara çıkarılıp satılır. Ayrı olarak ise kışın yemek için dizim dediğimiz ipe dizilir dizim şekline getirerek o şekilde tüketilir” dedi.