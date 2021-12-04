“Kestane balı diyarı Zonguldak’tan selamlar” demişti... ‘Durumu kurtarmak için manevra yaptım’

Fehmi Pazarlı, bir programa telefonla bağlandı. Eşinin kendisi hakkındaki sözlerini umursamayan Fehmi Pazarlı'nın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması sosyal medyada gündem oldu, günlerce konuşuldu.

Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı Sabah'a konuştu. Balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı, şunları söyledi: "Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var. O anda durumu kurtarmak için öyle bir manevra yapmam gerekiyordu. Reklam ajanslarından aradılar, bal reklamı teklifleri geldi. Asıl mesleğim erkek kuaförlüğü, emekli oldum taksicilik yaptım. Şu an çalışmıyorum ve kafam hiç rahat değil, psikolojik olarak da rahat olmadığım için reklam tekliflerini kabul etmedim."

Ayrıca Pazarlı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi.