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Keşmirli lider Gilani'den Cammu Keşmir'de direnişi sürdürme çağrısı

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı'nın 92 yaşındaki lideri Seyyid Ali Gilani: - "Hindistan silahlı kuvvetleri yine de toplantılarımıza saldırırsa, muhtemel can ve mal kayıplarının tüm sorumluluğu üzerilerinde kalacaktır. Dünya eylemlerine tanıklık edecektir"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
Keşmirli lider Gilani'den Cammu Keşmir'de direnişi sürdürme çağrısı

ANKARA (AA) - Keşmirli direnişçi lider Seyyid Ali Gilani, Cammu Keşmir'de yaşayan halka "bu kritik anda" Hindistan yönetimine karşı direnişi sürdürme çağrısında bulundu.

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı'nın (APHC) 92 yaşındaki lideri Gilani, Cammu Keşmir'de yaşanan son gelişmelerle ilgili beş maddeden oluşan bir program açıklayarak Keşmirlileri, "ikamet ettikleri bölgelerde barışçıl gösteriler yapmaya" davet etti.

Ev hapsinde tutulan Gilani, "Hindistan silahlı kuvvetleri yine de toplantılarımıza saldırırsa, muhtemel can ve mal kayıplarının tüm sorumluluğu üzerilerinde kalacaktır. Dünya eylemlerine tanıklık edecektir." ifadesini kullandı.

Hükümet için çalışanlar ve polise, "kendi halklarına baskıda el ele yürüseler de Hindistan devletinin onlara güvenmediğini farkına varmaları" çağrısında bulunan Gilani, "Cammu Keşmir polisi silahsızlandırıldı, tüm komuta Hindistan ordusu ve paramilislere verildi. Bu küçük düşürme bile onlarda karşı koyma ve protesto gerekliliği uyandıramıyor ise muhtemelen hiçbir şey uyandırmayacaktır." diye konuştu.

Hindistan dışında yaşayan Keşmirlilerden "tüm dünyada Keşmir halkının elçileri gibi davranarak direniş mücadelesinde yer almalarını", dünyanın başka yerlerinde mücadele veren milletlerle temas etmelerini ve dayanışma göstermelerini isteyen Gilani, "Hindistan devletinin zulmüne, baskısına dikkati çekmek için yaşadıkları deneyimleri ve Keşmir'in tarihçesine ilişkin bilgilerini kullanmalılar." dedi.

- Pakistan'a çağrı

Seyyid Ali Gilani, Pakistan'a ve İslam ümmetine de bu kritik dönemde kuşatma altındaki Keşmirlilere yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.

Pakistan'ın "Keşmir meselesinde önemli bir taraf, şimdi de birlik ve eylem zamanı olduğunu" dile getiren Gilani, "Bugün yine sözde faydacılığa yataklık ederseniz ve kararlı davranmakta başarısız olursanız ne tarih ne de gelecek nesiller sizi affeder. Siyasi ve diplomatik girişimlerinizi en yüksek seviyeye yükseltmeyi sürdürmeli, tüm gücünüzle ve kararlılıkla Hindistan işgali aldatmacasına yanıt vermelisiniz." ifadesini kullandı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
  1. Cammu Keşmir
  2. Seyyid Ali Gilani

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