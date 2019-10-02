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Keşmir’den korkutan açıklama! ‘Kirli ve ölümcül olacak. Bir kıyamet yaşanacak’

Pakistan'ın kontrol ettiği Azad Keşmir’in Başkanı Serdar Mesud Han açıklamalarda bulunarak, ‘Hindistan'la Pakistan arasında yaşanacak nükleer bir savaş hızlı, kirli ve ölümcül olacak. Bir kıyamet yaşanacak’ dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:55
Keşmir’den korkutan açıklama! ‘Kirli ve ölümcül olacak. Bir kıyamet yaşanacak’

Pakistan'ın kontrol ettiği Azad Keşmir'in Başkanı Serdar Mesud Han, Pakistan ile Hindistan arasındaki olası bir savaşın, küçük çaplı bir çatışmadan geniş çaplı nükleer bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Nükleer savaş çıkması halinde yüz milyonlarca insanın öleceğini belirten Han, "Hindistan ve Pakistan arasında bir savaş patlak verirse hızlı, kirli ve ölümcül olacak. Güney Asya'da yüz milyonlarca insanın öldüğü, 2,5 milyar insanın radyasyondan etkilendiği bir kıyamet yaşanacak" dedi.

Pakistan'ın BM eski elçisi olan Han, ülkesinin savaş istemediğini belirterek, uluslararası toplumun müdahale etmesi ve Hindistan'a baskı yapması için olası senaryoları ortaya koydu.

Hindistan'ın Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırarak Keşmir bölgesini ilhak etti.

İki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkaran karar sonrası, iki nükleer komşu arasındaki olası bir çatışma endişesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:55
  1. Pakistan
  2. Azad Keşmir
  3. Serdar Mesud Han
  4. Hindistan
  5. Nükleer savaş
  6. Güney Asya
  7. BM eski elçisi
  8. savaş

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