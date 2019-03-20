0553 313 94 23

Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi

Trabzon'da Ayşe ve Abdurrahman Şahin Çifti, 35yıl önce kendilerine hediye edilen "Yadigar" isimli ineği kesmeye kıyamadı. Çift, ineğe halen gözü gibi bakıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:37
Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi

Tarbzon'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce dünyaya geldikten sonra hediye edilen ve 'Yadigar' adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor.

Yıllardır baktıkları ineği evlatları yerine koyduklarını belirten Ayşe Şahin, "Yadigar adını verdiğimiz ineğimiz daha gözleri açılmamışken bize hediye edildi. Gözümüz gibi baktık ona. Biberonla besledik, üşümesin diye sobanın yanında uyuttuk. O da bize bunun karşılığında yıllardır süt verir, yavrularından faydalanırız." dedi.

"Evladımız gibi oldu"

"Yazın yaylaya çıktığımız zaman gelip yanımda oturuyor." diyen Ayşe Şahin, "Bana yarenlik ediyor. Çok bağlandık ona. Evladımız gibi oldu. Çok süt verdiği için kesmek istemedik. Şimdi 35 yaşına vardı. Bizim gibi o da yaşlandı. Ağzında dişleri yok. Damağı ile yiyor ya da hamur yapıp yediriyorum. İneğimden ayrılamam. Bu saatten sonra kesemem de. Bütün köy onun sütünü içti. Gelenler köyde onu da ziyaret eder" şeklinde konuştu.

"35 yıldır bakıyoruz"

İneğin yaşının şaşkınlığa neden olduğunu anlatan Abdurrahman Şahin de, "Kesecektim ama eşim izin vermedi. 35 yıldır bakıyoruz. İnsanlar ineğin yaşını duyunca çok şaşırıyorlar. Gelip ineği ziyaret ediyorlar. Yadigar’a baksın diye bir veteriner getirdik. O da 'Bunu ve buzağılarını kesmeyin sakın' dedi. Biz de besliyoruz" diye konuştu.

İneklerin ömrü ortalama 15 sene

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri, bölgede ineklerin ömrünün ortalama 15 yıl olarak bilindiğini, 35 yıldır yaşayan ineğe pek rastlanılmadığını belirtti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:37
  1. inek

YORUM YAZ

  • çobançoban49 dk önce
    Köylerde çok fazla çürük evler var, almanyada böyle çürük ev yokmuş, derhal türkiye de yetkililer hemen köylerde kentsel dönüşüm başlatsın hemen derhal hemen, acele.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı saldırı”
  1. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
  2. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
  3. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
  4. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
  5. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
  6. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
  7. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
  8. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
  9. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
  10. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
  11. Deprem anı marketin güvenlik..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim ülkemi..
  13. Dünya trendlerini yönlendiren Premiere..
  14. Kazakistan Parlamentosu başkentin..
  15. Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4..
  16. Mahalli şarkıcı terör propagandasından..
  17. Su zengini değiliz
  18. Başkan adayı Böcek, Alanyalı..
  19. Şahinbey Belediyesinden bir günde 7..
  20. OPET Tevfikiye arkeo-köy modeli..
  21. 20 kişilik lastik botta 60 kişi ile..
  22. Dünya’nın en büyükleri arasında yer..
  23. Öğrencilerden hastane pediatri..
  24. Yenice Jandarmadan öğrencilere trafik..
  25. Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Şubat..
  26. Çorum’da silahlı kuyumcu soygunu
  27. GAÜN’de İş güvenliği Sempozyumu
  28. Zehir tacirlerine darbe
  29. Büyükşehir’den bilinçli tüketicilere..
  30. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin,..
Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

Günün Karikatürü

20 Mart 2019
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin