Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi

Tarbzon'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce dünyaya geldikten sonra hediye edilen ve 'Yadigar' adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor.

Yıllardır baktıkları ineği evlatları yerine koyduklarını belirten Ayşe Şahin, "Yadigar adını verdiğimiz ineğimiz daha gözleri açılmamışken bize hediye edildi. Gözümüz gibi baktık ona. Biberonla besledik, üşümesin diye sobanın yanında uyuttuk. O da bize bunun karşılığında yıllardır süt verir, yavrularından faydalanırız." dedi.

"Evladımız gibi oldu"

"Yazın yaylaya çıktığımız zaman gelip yanımda oturuyor." diyen Ayşe Şahin, "Bana yarenlik ediyor. Çok bağlandık ona. Evladımız gibi oldu. Çok süt verdiği için kesmek istemedik. Şimdi 35 yaşına vardı. Bizim gibi o da yaşlandı. Ağzında dişleri yok. Damağı ile yiyor ya da hamur yapıp yediriyorum. İneğimden ayrılamam. Bu saatten sonra kesemem de. Bütün köy onun sütünü içti. Gelenler köyde onu da ziyaret eder" şeklinde konuştu.

"35 yıldır bakıyoruz"

İneğin yaşının şaşkınlığa neden olduğunu anlatan Abdurrahman Şahin de, "Kesecektim ama eşim izin vermedi. 35 yıldır bakıyoruz. İnsanlar ineğin yaşını duyunca çok şaşırıyorlar. Gelip ineği ziyaret ediyorlar. Yadigar’a baksın diye bir veteriner getirdik. O da 'Bunu ve buzağılarını kesmeyin sakın' dedi. Biz de besliyoruz" diye konuştu.

İneklerin ömrü ortalama 15 sene

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri, bölgede ineklerin ömrünün ortalama 15 yıl olarak bilindiğini, 35 yıldır yaşayan ineğe pek rastlanılmadığını belirtti.