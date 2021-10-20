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Kadın - Aile Keşkül nasıl yapılır? Tam ölçülü kıvamında keşkül tarifi
Kadın - Aile

Keşkül nasıl yapılır? Tam ölçülü kıvamında keşkül tarifi

Keşkül nasıl yapılıyor? Geleneksel tatlılardan olan keşkül hem leziz hem de hafif bir tatlıdır. Bu leziz tatlıyı doğru bir tarifle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, keşkül nasıl yapılır? Keşkül için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü keşkül tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-20 10:34:00 -
Keşkül nasıl yapılır? Tam ölçülü kıvamında keşkül tarifi

Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan leziz tatlılardan olan keşkülü, doğru bir tarifle evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Tam ölçülü kıvamında keşkül tarifi

Malzemeler:

  • 2 litre süt
  • 2,5 yemek kaşığı nişasta
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 tatlı kaşığı vanilin
  • 1 çay bardağı toz badem ya da ceviz

Keşkül nasıl yapılır?

Tencerenin içine yumurtayı kırın ve iyice karıştırın.

Ardından şekeri ve sütü ekleyip ocağın atını açın.

Tatlıyı karıştırmayı sürdürün.

Süt kaynamaya başlayınca nişastayı bir miktar suyla açıp tencereye yavaş yavaş ekleyin.

Toz badem ilave edip karıştırın.

Keşkül kıvam alınca kaselere bölüştürün.

Ardından tatlınızı badem ve tarçınla süsleyebilirsiniz.

2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra tatlınızı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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