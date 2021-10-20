Keşkül nasıl yapılır? Tam ölçülü kıvamında keşkül tarifi

Keşkül nasıl yapılıyor? Geleneksel tatlılardan olan keşkül hem leziz hem de hafif bir tatlıdır. Bu leziz tatlıyı doğru bir tarifle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, keşkül nasıl yapılır? Keşkül için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü keşkül tarifi