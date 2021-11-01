  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarifi
Kadın - Aile

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarifi

Osmanlı zamanlarında “Keşkül-i fukara” olarak adlandırılmış bu lezzeti deneyin.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:44:00 -
Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarifi

Osmanlı zamanlarında “Keşkül-i fukara” olarak adlandırılmış bu lezzeti deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 litre süt
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta
Yarım çay bardağı su
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
1 su bardağı çekilmiş badem
1 paket vanilya

Yapılışı

Nişasta ve su dışındaki bütün malzemeleri bir tencereye ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Su ve nişastayı da küçük bir kasede karıştırın ve tencereye ilave edin. Tatlınız piştikten sonra kaselere eşit olarak koyun. Keşkül tatlınızı bir bir süre dinlendirip servis edebilirsiniz.

 


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde altını ve doları olanlar dikkat!
Ekonomi

Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların Kasım ayı ortalarından itibaren düşüşe geçeceği tahmininde bulundu. Memiş, "Eğ..
Erdoğan'dan Glasgow açıklaması: Bundan dolayı gitmekten vazgeçtik
Gündem

Erdoğan'dan Glasgow açıklaması: Bundan dolayı gitmekten vazgeçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Roma Zirvesi'nin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile ..
MİT kumpası öncesi sır buluşma! Akşener firari FETÖ’cü Teber’le ne görüştü?
Gündem

MİT kumpası öncesi sır buluşma! Akşener firari FETÖ’cü Teber’le ne görüştü?

FETÖ'nün hükümeti devirmek için açıktan giriştiği ilk operasyon olarak değerlendirilen 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasından kısa süre önce Türk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay