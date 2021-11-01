Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarifi

Osmanlı zamanlarında “Keşkül-i fukara” olarak adlandırılmış bu lezzeti deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 su bardağı çekilmiş badem

1 paket vanilya

Yapılışı

Nişasta ve su dışındaki bütün malzemeleri bir tencereye ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Su ve nişastayı da küçük bir kasede karıştırın ve tencereye ilave edin. Tatlınız piştikten sonra kaselere eşit olarak koyun. Keşkül tatlınızı bir bir süre dinlendirip servis edebilirsiniz.



