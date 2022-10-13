Keskin nişancı tüfeği: Değişken kalibreli! Türkiye'nin ilki olacak, N-12, Milli Savunma Bakanlığının envanterine girdi

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

TÜRKİYE'NİN İLKİ OLACAK: ENVANTERE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri için bir ilk niteliği taşıyan KN-12 Değişken Kalibreli Keskin Nişancı Tüfeği, hem 8,59 x 70 mm hem de 7.62x51mm çapında fişek kullanabiliyor. İki çap arasında geçiş yapmak için yalnızca tüfek namlusunun değiştirilmesi yeterli oluyor. Sürgülü (Bolt-Action) mekanizmalı KN-12, 1500 metre etkili menzile sahip. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki tüfek, 1 MOA dağılıma sahip.

KN-12 DEĞİŞKEN KALİBRELİ KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ ÖZELLİKLERİ

Çap: 8,59 x 70 mm,7,62 x 51 mm

Çalışma Sistemi: Sürgülü Mekanizma Sistemi

İlk Hız: 885 m/s-860 m/s

Dağılım: 1 MOA

Ateşleme Hassasiyeti: 15-25 Newton

Şarjör Kapasitesi: 5 (8,59) / 10 (7,62)

Ağırlık: 7200 g

Uzunluk: 1280 / 1030 mm

Menzil: 1500 m

Namlu Boyu: 686 mm / 660 mm

Dipçik: Katlanabilir, Dipçik tabanı, Ayarlanabilir (teleskobik), 50 mm, 5 kademe

Ateşleme: Türü Tek Atım

Yiv Set Sayısı: 6

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